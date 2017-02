CaixaBank obtiene sus mayores beneficios en cinco años

CaixaBank obtuvo un beneficio de 1.047 millones de euros en 2016, un incremento de un 28,5% respecto al ejercicio anterior que permite a la entidad que preside Jordi Gual superar la cota de los 1.000 millones de euros por primera vez desde 2011. Las ganancias antes de impuestos alcanzaron los 1.538 millones, una subida de un 141%.



Según ha comunicado la entidad, estos resultados se apoyaron en la evolución de los ingresos y los gastos recurrentes, que permitieron que el margen bruto se mantuviese estable en 7.827 millones y el margen de explotación suba un 15,3% hasta los 3.711 millones de euros. También en el menor impacto de los gastos extraordinarios, que cayeron un 77,7% y la reducción de las pérdidas por deterioro de activos financieros y otras provisiones (-57,5%).



El banco catalán registró unos costes extraordinarios de 121 millones por el acuerdo laboral alcanzado con los sindicatos en verano. No obstante, el año anterior habían ascendido a 543 millones por la integración del negocio de Barclays. Dentro de los ingresos, los obtenidos de la cartera de participadas se situaron en los 828 millones de euros, un incremento de un 43,3% gracias a los mayores ingresos de Repsol y teniendo en cuenta la menor contribución de The Bank of East Asia e Inbursa, tras el acuerdo de permuta con CriteriaCaixa.



La evolución de los ingresos y costes ha permitido que la ratio de eficiencia haya mejorado en 6,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 52,6% al cierre del año, un 51% sin extraordinarios.



El crédito bruto a la clientela retrocedió un ligero 0,8% hasta los 204.857 millones de euros, aunque la entidad destaca que la cartera sana aumentó un 0,4% anual y un 0,1% trimestral. El crédito de nueva producción se disparó en el último parcial del año un 35% en hipotecas, un 41% a consumo y un 11% a empresas. En cuanto a los recursos de los clientes, aumentaron un 2,5% hasta los 303.895 millones de euros.



En cuanto a la calidad del activo, la ratio de morosidad descendió 109 puntos hasta situarse en el 6,9%, por debajo de la media del sector. Esta evolución se ve impactada por la caída en los slados de dudosos, que se redujeron en 2.346 millones de euros. La morosidad se ha reducido a la mitad desde los máximos alcanzados durante la crisis, según ha destacado Gual.



La cartera de activos adjudicados se situó en 6.256 millones de euros, un retroceso de 1.003 millones en el año.



Respecto a la solvencia, el CET 1 se situó en el 12,4% fully loaded, un aumento de 80 puntos básicos en el conjunto del ejercicio, teniendo en cuenta también un impacto positivo de 98 puntos en el tercer trimestre por la colocación privada de acciones propias que realizó CaixaBank en el marco de la OPA por el portugués BPI.



Según los criterios de aplicación progresiva (phase in), los niveles de solvencia y apalancamiento regulatorios se situaron: en el 13,2% el CET 1; el 16,1% el capital total; y el 5,7% la leverage ratio.



La Caixa aumenta su partida para la Obra Social



La Fundación Bancaria La Caixa, que gestiona de forma directa la Obra Social y agrupa en CriteriaCaixa todas las participaciones accionariales del grupo, incluida CaixaBank, cerró el ejercicio pasado con unos resultados significativos en el primer año de ejecución de su Plan Estratégico 2016-2019. Un plan que, liderado por su presidente Isidro Fainé, contempla una inversión de más de 2.000 millones de euros en acción social durante su periodo de vigencia y que consolida a la entidad como la Fundación más importante de España.



A lo largo de 2016, la entidad ha desplegado las principales líneas de actuación fijadas en este documento rector con el objetivo de “contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las personas que más las necesitan”. En línea con ello, la entidad afronta el año 2017 con la voluntad de intensificar la labor de la Obra Social, lo que se traducirá en un aumento de su presupuesto hasta alcanzar los 510 millones de euros, frente a los 500 de los nueve años anteriores.