“El mayor enemigo del sistema de pensiones es el Gobierno”, según CCOO

En plena negociación entre los agentes sociales y el Gobierno para reformar el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad, CCOO ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusa de querer que el sistema público quiebre para convertirlo, a medio plazo, en uno privado.



Durante la celebración de una asamblea en Toledo en la que participaron un centenar de pensionistas y jubilados de la provincia así como el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas, Julián Gutiérrez, el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, advirtió que “las pensiones no están en riesgo, el riesgo es que el Gobierno de España las ponga en quiebra, pues el mayor enemigo de las pensiones es el Ejecutivo, que si se empeña, y está en ello, en ponerlas en riesgo puede hasta que quiebre el sistema”.



A su juicio, el Ejecutivo quiere “que el sistema público quiebre para que se justifique un sistema mixto y a medio plazo un sistema privado”. De esta forma, “la gente que necesita de lo público y no tiene recursos no podrá vivir con dignidad. Según lo ve el Gobierno del PP, este es un país para ricos donde los servicios los tiene quien puede pagarlos”, insiste Gil.



Asimismo, el secretario general de CCOO denuncia que “la situación del Fondo de Reserva de las Pensiones es dramática, porque se lo han pulido en poco tiempo. Si dedicáramos solo a las pensiones lo que se recauda vía cotizaciones, tendríamos hoy en la hucha de las pensiones 520.000 millones de euros. No es un problema de falta de recursos, sino de cómo se distribuyen”.



Por su parte, Gutiérrez lamentó que el Gobierno haya subido las pensiones un 0,25%, que en una pensión de 645 euros mensuales supone 1,6 euros. En su opinión, el Ejecutivo debería reflexionar porque los pensionistas y jubilados “están manteniendo a más del 30% de los hogares con sus pensiones, que son muy bajas y tienen que asumir también los gastos del copago sanitario”.



CCOO plantea, entre otras medidas, la asunción por parte del Estado de los gastos de la Administración de la Seguridad Social lo que tendría un impacto de más de 3.800 millones de euros; la conversión de “tarifas planas” y reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo, sin considerar reducciones de cotizaciones empresariales en el sector agrario (1.800 millones de euros); o que las pensiones de viudedad, sin cambiar el régimen jurídico, en cinco o diez años pasen a financiarse con impuestos.



Gutiérrez ha insistido en que “el sistema de pensiones es necesario por cuestiones de justicia social y equilibrio macroeconómico, y es sostenible”, y ha pedido al Gobierno que “no alargue más la agonía de pensionistas y jubilados que lo están pasando realmente mal, algunos tienen que elegir entre comer o ir al médico”.