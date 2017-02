El IEE advierte que la subida del SMI es “dañina” para los trabajadores más vulnerables

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo es “dañina” para los trabajadores más vulnerables sino que frenará el acceso al mercado laboral de los jóvenes y de los parados menos cualificados. Esta es una de las conclusiones del informe 'Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España” que ha presentado esta mañana el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito.



A juicio del think tank de la CEOE, la subida del salario mínimo -del 8% a partir de este año- fomentará la contratación temporal y ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, recordando que el coste de las cotizaciones subirá en línea con el incremento del SMI.



No obstante, Feito ha aclarado que el informe “no pone en cuestión la recuperación económica ni la reducción de la tasa de paro”, ya que el impacto será mínimo en la creación de empleo, estimándolo en una décima. Lo que sí pone de relieve el documento del IEE son las consecuencias que tendrá para ciertos colectivos de la población: jóvenes y trabajadores con una baja cualificación, que son quienes, en mayor proporción, tienen sueldos similares al SMI. Así, podría frenar la contratación de este colectivo.



Por tanto, en lugar de la subida del SMI, el informe propone poner el foco en la formación de esos trabajadores poco cualificados para mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral y recuerda la elevada tasa de abandono escolar en España durante los años previos a la crisis, una generación que ahora se encuentra con dificultades para encontrar empleo. Asimismo, Feito indicó que solo se reducirá el paro masivamente si también se crea empleo de baja calidad.



Por otro lado, Feito ha rechazado la tesis de quienes afirman que la subida del salario mínimo fomentará el consumo porque eso depende “directamente del empleo”. Y recordó que entre 2008 y 2009, a pesar de las subidas del SMI y del salario medio real, el consumo bajó porque se destruyeron empleos de forma masiva.



Durante la presentación del informe, Feito también ha hecho referencia a la subida de la inflación -cerró el mes de enero en el 3%- y la posibilidad de subir los salarios en consonancia. Al respecto, el presidente del IEE recordó que en 2016, la inflación media cayó un 0,4% mientras que los salarios medios reales subieron.



En su opinión, el incremento del IPC en enero y el previsto para febrero (del entorno del 2,6%) son “transitorios” ya que el promedio de este año acabará, según sus estimaciones, con un alza del 1,5%. “La pérdida del poder adquisitivo será tanto menor cuanto menos suban los salarios como respuesta a esta subida transitoria”, sentencia Feito.