Rivera reclama a PP y PSOE que dejen de esconder la “basura” del rescate de las cajas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que deje de unir sus esfuerzos con los del PSOE “esconder debajo de la alfombra la basura” del rescate bancario. “Ya huele”, ha afirmado el líder de la formación naranja, que ha reprochado a Rajoy que “mintiera” cuando afirmó que este rescate no supondría ningún coste económico para los españoles.



“Queremos saber la verdad”, le ha trasladado Rivera a Rajoy en la primera sesión de control al Gobierno del año, que no ha dejado pasar esta ocasión para denunciar los obstáculos que PP y PSOE ponen para que no se investigue en el Congreso el rescate bancario. Un rescate que, según el Tribunal de Cuentas, ha superado los 60.000 millones de euros.



El líder de Ciudadanos ha solicitado a Rajoy que no impida que el Congreso investigue “la factura del saqueo de las cajas de ahorro” al que ha responsabilizado a los políticos que PP y PSOE pusieron al frente de estas entidades y que las llevaron “a la ruina”.

Rivera:



“¿Van a dejar de bloquear la investigación del agujero de las cajas de ahorro?”, ha preguntado Rivera al jefe del Ejecutivo, al que ha recordado que Banco de Valencia se vendió por un euro, lo que en su opinión es una “estafa en toda regla”.



El presidente, por su parte, ha señalado que sin un sistema bancario “saneado” no hay crédito, ni inversiones, ni empleo y ha defendido que países como Alemania, Irlanda o Grecia también han tomado estas medidas. En caso de no hacerlo, hubiera existido una quiebra “desordenada” y ha destacado que lo que hizo su Ejecutivo fue “defender a los ahorradores, a los depositantes y a los trabajadores de esas entidades.