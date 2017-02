Pablo Iglesias propone al Gobierno bajar el IVA de la factura de la luz

El secretario general de Podemos,Pablo Iglesias, ha propuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cinco medidas que podría llevar a cabo su ejecutivo para frenar el aumento que está registrando la factura de la luz en las últimas semanas. Entre ellas, bajar el IVA o suprimir el impuesto al sol.



“Seamos constructivos”, ha pedido Iglesias a Rajoy sobre un asunto, el de la tarifa de la luz, que genera una “gran alarma” entre los ciudadanos. De ahí que el líder de la formación morada haya puesto sobre la mesa en la primera sesión de control al Gobierno de este año cinco iniciativas par afrontar este tema.



En primer lugar, Iglesias ha defendido la necesidad de hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España. Asimismo, “deberían gravarse fiscalmente los llamados beneficios caídos del cielo de nucleares e hidroeléctricas” y recuperarse la “gestión pública” de las centrales hidroeléctricas.



Junto a esto el secretario general de Podemos ha abogado por “suprimir el impuesto al sol” y promover el autoconsumo y reducir el IVA del actual 21% al 10% o al 4%, como ya existe en otros países de la Unión Europea.



Además no se ha olvidado de aquellos exministros y expresidentes del Gobierno que están en los Consejos de Administración de algunas empresas eléctricas. “¿No le parece impresentable?”, le ha preguntado al líder del PP.



A Mariano Rajoy no le han gustado están cinco medidas. Las ha rechazado todas menos una, la que se refería a una auditoría. Eso sí, ha recordado que el modelo eléctrico ya “está auditado” y se hace “de manera continua”. Asimismo el presidente del Gobierno ha insistido en culpar al petróleo y a las condiciones meteorológicas del aumento en la factura de la luz y ha presumido de que gracias a las medidas tomadas por su ejecutivo no estamos en una “situación peor”.