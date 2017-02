La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético advierte de que el decreto sobre el bono social es “discriminatorio”

El pleno de Congreso convalidará previsiblemente esta tarde con los votos favorables del PP, PSOE y Ciudadanos el real decreto pactado por el Gobierno y el grupo socialista que regula la financiación del bono social eléctrico y otras medidas contra la pobreza energética. Para Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la normativa “presenta graves deficiencias para ser efectivo” en la protección de los hogares vulnerables.



En un comunicado, la plataforma social asegura que el decreto es insuficiente y no acabará con la pobreza energética, pues “regula únicamente el bono social eléctrico cuando la electricidad constituye sólo el 35% del consumo doméstico”. La organización reclama que a este descuento en el recibo de la luz “se incorporen suministros como el gas natural, el gasóleo y otros combustibles, con los que se calientan el 65% de los hogares”, tal y como ya hacen países como Portugal.



La plataforma señala además que el real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de diciembre, no recoge los criterios mínimos para considerar que una vivienda está en situación de vulnerabilidad, y deja por tanto abierto que sea “el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital defina quién entra y quién no entra en esta definición, así como el tipo de ayuda con que contará”.



Además, considera que el mecanismo de financiación es “discriminatorio” y “constituye un ataque a las pequeñas comercializadoras y consumidores” porque establece que el coste del bono social sea financiado por todas las comercializadoras en función del número de clientes de cada una, sin tener en cuenta su volumen de consumo. Según la organización, “este reparto perjudica gravemente a aquellas con gran número de clientes domésticos y de consumo reducido, como pueden ser las pequeñas comercializadoras y cooperativas de energía verde, frente a las que tienen grandes industrias con un elevado consumo entre sus clientes, como son las comercializadoras pertenecientes al oligopolio”. En este sentido, añade que las empresas que no tengan el reconocimiento de comercializadoras de referencia no podrán ofrecer el descuento a sus clientes pese a tener que financiarlo, algo que favorece a las grandes compañías.



Tras estos argumentos, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético “reclama un bono social energético justo, no discriminatorio y que sea eficaz” y exige “una Ley sobre pobreza energética” integral. La organización, junto a la Alianza contra la Pobreza Energética, ya presentó la semana pasada a los grupos parlamentarios una propuesta en la que se recogían los principales puntos de disenso con la norma que se aprobará esta tarde.