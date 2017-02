El déficit público se situó en noviembre en el 3,33% del PIB

El déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social se situó el pasado mes de noviembre en 37.243 millones de euros, el 3,33% del PIB, según acaba de publicar el Ministerio de Hacienda. Con este dato, todo apunta a que el Gobierno no tendrá problemas para cumplir con el objetivo del 4,6% del PIB fijado por Bruselas para el conjunto del año. Además, el saldo acumulado en noviembre es un 8,7% inferior al que había en el mismo mes del año anterior.



Si se incluye el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 2.336 millones, el déficit hasta noviembre sería del 3,54% del PIB, lo que supone un descenso de 0,30 puntos respecto al mismo periodo de 2015 y seguiría cumpliendo el objetivo de estabilidad financiera.



La Administración Central es la que acumula mayor déficit, que en noviembre fue ligeramente superior al de un año antes, en términos de PIB. Concretamente, el saldo negativo (excluida la ayuda financiera) fue de 24.520 millones, lo que equivale al 2,20% del PIB, frente al 2,16% de noviembre de 2015.



Si se incluye la ayuda a instituciones financieras el déficit de la Administración Central sería hasta noviembre del 2,40% del PIB, incluyendo el déficit del Estado (2,36% del PIB) así como el de los Organismos de la Administración Central (0,04% del PIB).



Las CCAA, por su parte, han reducido su déficit en un 63% interanual, situándose en el 0,49% del PIB en noviembre frente al 1,36% del PIB en el mismo mes de 2015. 



El déficit de la Seguridad Social se incrementó en 4.401 millones de euros respecto a un año antes, hasta los 7.305 millones, lo que equivale al 0,65% del PIB. Según Hacienda, esta evolución se debe, por un lado, al mayor déficit del Sistema de la Seguridad Social, un 18,9% más que en 2015, con crecimiento del 2,1% de los ingresos, 2.208 millones, frente al aumento del 3,3% del gasto, 3.838 millones.



No obstante, se han incrementado las cotizaciones sociales un 3% (más del doble de la tasa del 1,3% registrada hace un año) debido al incremento del número de afiliados registrados en el Sistema, en un 3,2% respecto al mismo periodo de 2015.



El gasto en prestaciones sociales (contributivas y no contributivas) ha aumentado un 3,4%, ritmo similar al de los meses precedentes, según Hacienda. Por otra parte, incide el menor superávit del Servicio Público de Empleo Estatal, que se reduce un 48,1%, por las menores transferencias recibidas del Estado (5.643 millones menos que en 2015) consecuencia de la mejora del mercado laboral. En sentido positivo ha evolucionado el FOGASA, que ha reducido su déficit hasta noviembre un 43,1%.