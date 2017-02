Guindos promete una ley hipotecaria “especialmente protectora para el consumidor”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado hoy que la nueva Ley hipotecaria que prepara el Gobierno para cumplir con la directiva europea será “especialmente protectora para el consumidor”, garantizando la “transparencia en una de las decisiones más importantes que toman las familias españolas”.



Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, el ministro ha apuntado que el Gobierno no sólo va a trasponer la directiva europea, sino que va a dar respuesta a algunos “problemas” que han puesto a la luz los tribunales con la falta de transparencia de algunas cláusulas. “Nuestro objetivo es establecer elementos que aumenten la transparencia, que el consumidor tenga pleno conocimiento de las implicaciones económicas y jurídicas del contrato que está firmando”, ha afirmado.



Ya en una “fase precontractual”, es decir, antes de la firma de la hipoteca, los bancos deberán poner a disposición de los clientes “una plantilla con una ficha de advertencia estandarizada” en la que se detallen las cláusulas y los contenidos “especialmente sensibles” que incluirá el contrato, no sólo las polémicas cláusulas suelo, sino también asuntos como los gastos de la hipoteca o las cláusulas multidivisa.



Asimismo en el momento de la firma, “se reforzará el control notarial” con el fin de comprobar que el cliente ha recibido la información precontractual “con la antelación debida”. Así, el cliente “deberá realizar una expresión manuscrita” en la que confirme que ha entendido todas las cláusulas.



Guindos se ha referido también durante su intervención a la desinversión en Bankia y BMN. “Disponemos de dos años para la desinversión” en ambas entidades, ha recordado el titular de Economía, que ha señalado que ahora mismo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está considerando “dos alternativas”: vender las entidades nacionalizadas por separado o fusionarlas para venderlas de manera conjunta.



A juicio de Guindos, esta última alternativa “tiene un indudable interés”, ya que permitiría al FROB “apropiarse de dos tercios de las sinergias” que produciría esta fusión, teniendo en cuenta que la participación del Estado en ambos bancos ronda el 65%. No obstante, el ministro ha asegurado que todavía no se ha tomado ninguna decisión, ya que primero el fondo de rescate está analizando el interés del mercado sobre BMN. En todo caso, el FROB actuará “siempre dentro del interés del contribuyente”.