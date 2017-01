La economía española modera su crecimiento en la recta final de 2016

La economía española presentó síntomas de desaceleración en el último trimestre de 2016 al crecer un 3%, dos décimas menos que el trimestre anterior y cuatro menos que en el segundo trimestre. No obstante, cerró el conjunto del año con un avance del 3,2%, encadenando tres años consecutivos al alza, según la estimación avance del Producto Interior Bruto (PIB) publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En tasa intertrimestral, la economía avanzó entre octubre y diciembre un 0,7%, en línea con el trimestre anterior aunque inferior a los precedentes. Con este, encadena ya 13 trimestres con tasas positivas.



El avance publicado hoy por el INE no ofrece datos sobre los componentes económicos que más empujaron el crecimiento en la recta final de 2016. Habrá que esperar todavía unas semanas para conocerlos. No obstante, los buenos datos del comercio minorista conocidos la semana pasada da alguna pista al respecto.



Por otro lado, la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida la semana pasada reflejó síntomas de moderación en el crecimiento del empleo.