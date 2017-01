PIB, paro, IPC… aluvión de referencias mientras la banca presenta sus cuentas en España

Multitud de referencias macroeconómicas en España durante la semana, con la publicación del PIB del cuarto trimestre del año pasado, el IPC adelantado de enero y las cifras de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de enero del Ministerio de Empleo.



También en EEUU los inversores conocerán los datos de paro de enero, aunque el gran foco de atención en la mayor economía del mundo será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.



En el ámbito empresarial, el sector bancario será el gran protagonista, con los resultados de CaixaBank, Bankia, BBVA y Banco Popular. Fuera de nuestras fronteras presentarán sus cuentas compañías del calado de Apple o Deutsche Bank.



Lunes 30



Para abrir la semana en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el avance del PIB del cuarto trimestre de 2016. Fuera de nuestras fronteras, se conocerán el indicador de confianza y clima empresarial de enero. En Alemania se conocerá el IPC adelantado de enero y en Portugal la confianza del consumidor y empresarial de enero. Al otro lado del Atlántico, en EEUU los ingresos y gastos personales de diciembre compartirán protagonismo con la encuesta manufacturera de la Fed de Dallas de enero y el índice de ventas de casas pendientes de diciembre. Además, el Tesoro colocará letras a tres y seis meses. En el ámbito empresarial, entre las compañías en publicar sus resultados trimestrales destacará en EEUU Mattel y en España Bankia. A tener en cuenta además que las Bolsas de Shanghái y Shenzhen continuarán cerradas por el Año Nuevo Lunar y de hecho no abrirán hasta el viernes.



Martes 31



El INE publicará el IPC adelantado de enero, así como los movimientos turísticos en fronteras y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de diciembre. Además, el Banco de España sacará a la luz el avance de la balanza de pagos de noviembre. A escala europea, Eurostat dará a conocer el PIB adelantado del cuarto trimestre, el IPC de enero y la tasa de desempleo de diciembre de la eurozona. En Francia se conocerán los precios de producción de diciembre y el gasto del consumidor del mismo mes, mientras en Alemania los inversores deberán estar atentos a la tasa de desempleo de enero. En Italia se publicarán los precios de producción de diciembre y la tasa de desempleo del mismo mes. En Reino Unido el Banco de Inglaterra dará a conocer los datos de crédito al consumidor y concesión de hipotecas de diciembre. En EEUU, en una jornada en la que comienza la reunión de dos días la de la Fed, se conocerán el índice de confianza del consumidor de la Conference Board de enero y el índice de costes laborales del cuarto trimestre. Otras referencias en la mayor economía del mundo serán el PMI de Chicago de enero, el Redbook semanal de ventas minoristas y el índice de precios de viviendas S&P Case Shiller de noviembre. Además se conocerán los precios agrícolas de enero y el Tesoro colocará letras a cuatro y 52 semanas. Antes, en Japón se habrán publicado la producción industrial de enero, los pedidos de construcción de diciembre, el gasto de los hogares de diciembre y la tasa de desempleo, también de diciembre. En Australia, el crédito al sector privado de diciembre. En el ámbito empresarial, entre las compañías en presentar sus resultados trimestrales destacarán Apple y las farmacéuticas Eli Lilly y Pfizer. Otras compañías en dar cuenta de la marcha de sus negocios serán Aetna, Anadarko Petroleum, Harley Davidson, Mastercard, Nasdaq, Xerox y Valero Energy. También presentará cuentas la japonesa Nintendo y, de regreso en España, Zardoya. Alantra pagará un dividendo de 0,25 euros por acción. En un apartado más informativo, se celebrará en Madrid el coloquio: "25 años de los Acuerdos de Paz en El Salvador", en el que participarán el expresidente del Gobierno Felipe González y el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.



Miércoles 1



En EEUU todas las miradas se dirigirán a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, aunque habrá multitud de referencias en la mayor economía del mundo: se publicarán el informe ADP de empleo del sector privado de enero, el PMI manufacturero de enero, el ISM manufacturero de enero, el gasto en construcción de diciembre, las ventas de vehículos de enero, las cifras semanales de solicitudes de hipotecas y de inventarios de petróleo y, por último, las necesidades de financiación del Tesoro para los dos próximos trimestres. A este lado del charco, los inversores deberán estar atentos a los datos del PMI manufacturero de enero que se conocerán tanto del conjunto de la eurozona como de Italia, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido o Suiza. En China, donde la Bolsa seguirá cerrada por festivo, también se conocerá el PMI manufacturero de enero. Muy activa la jornada también en el apartado empresarial, con los resultados en España de BBVA y Prosegur. Además, Amadeus pagará un dividendo de 0,40 euros por acción, mientras que Santander retribuirá a sus accionistas con 0,05 euros por título y Euskaltel con 0,15 euros. Además, comenzarán a cotizar las nuevas acciones del dividendo de Iberdola. Fuera de nuestras fronteras presentarán sus cuentas Altria, Facebook, Lenovo Group, Metlife, Tupperware Brands o la alemana Siemens, entre otras. De regreso en España, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane y el Presidente de su Comité de Previsión social, pensiones, demografía y natalidad, Ignacio Eyries, presentarán públicamente un documento con propuestas enfocadas a crear un sistema de pensiones sostenible para el futuro.



Jueves 2



En España el Ministerio de Empleo sacará a la luz las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de enero. Fuera de nuestras fronteras, Eurostat publicará los precios de producción industrial de diciembre de la eurozona, aunque la principal referencia será la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. También en las islas se conocerá el PMI de construcción de enero, mientras que en Suiza se publicarán las ventas minoristas de diciembre. En EEUU, las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y de masa monetaria compartirán protagonismo con el informe Challenger de despidos de enero. También saldrán a la luz las ventas en cadenas minoristas de enero y los datos de productividad y costes laborales del cuarto trimestre de 2016. Para entonces, en China se habrán conocido la balanza comercial de diciembre y los permisos de construcción del mismo mes. Entre las compañías en presentar sus resultados destacarán Amazon.com, Delphi Automotive, Visa, Amgen, GoPro, America Movil, AstraZeneca, ConocoPhillips, Dunkin Brands, Harris, Motorola, Lions Gate, New York Times, Ralph Lauren, entre otras. En Europa las miradas se dirigirán a los resultados de Nokia, Infineon, Deutsche Bank y de la española CaixaBank. En Madrid, además, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, celebrará un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Viernes 3



Para despedir la semana, habrá que tener en cuenta la celebración de una nueva reunión del Consejo Europeo. Además, Eurostat publicará las ventas minoristas de diciembre y se conocerá el PMI compuesto y servicios de enero de la eurozona, referencia que se conocerá también en países como Alemania, Italia, España, Francia, Reino Unido. En Italia se conocerá además el IPC adelantado de enero. En España, el INE publicará los precios de importación y exportación de productos industriales de diciembre y la encuesta de gasto turístico del mismo mes. Al otro lado del Atlántico, en EEUU se publicará el informe de empleo de enero, así como las cifras del PMI servicios y el ISM no manufacturero de enero y los pedidos de fábrica de diciembre. Entre las compañías en presentar sus resultados trimestrales destacarán Banco Popular, Metro AG, Telecom Italia, Hershey, Whirlpool y las japonesas Honda y Mitsubishi UFJ. De regreso en España, habrá que tener en cuenta que el precandidato a la secretaría general del PSOE Patxi López protagonizará un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.