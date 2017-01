La PAH cifra en medio millón las familias desahuciadas por la cláusula puesta en duda por la UE

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calcula que desde el inicio de la crisis la cláusula de vencimiento anticipado de las hipotecas, ahora puesta en duda por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha desencadenado 700.000 procedimientos de ejecución hipotecaria “que han derivado en más de medio millón de familias desahuciadas”.



Así lo ha señalado el miembro de la PAH Carlos Macías durante una rueda de prensa que ha dado hoy la plataforma en Madrid frente al Tribunal Supremo. La cláusula de vencimiento anticipado supone que cuando una familia deja de pagar un mes su hipoteca, el banco puede reclamarle toda la deuda haciendo que el pago sea ya imposible y desencadenando la ejecución hipotecaria, según ha explicado la PAH durante este acto, que se ha celebrado a pesar de la lluvia que caía en Madrid.



Para Macías, la sentencia del TJUE supone ahora que los jueces deben revisar todas las cláusulas abusivas, incluyendo esta, que “deben declararla nula y dejarla sin efecto”. “Exigimos que de manera inmediata se paralicen todas las ejecuciones hipotecarias en el Estado español”.



La PAH considera que la sentencia de la Justicia Europea, “que no va a ser nuestra última victoria”, demuestra que el sistema hipotecario español “no hace más que vulnerar los derechos humanos” desde 1995 pero sobre todo desde la “mal llamada crisis, que ha sido una estafa hipotecaria”.



El 28 de febrero habrá una reunión de las diferentes plataformas para preparar la nueva campaña de la PAH sobre este asunto.



