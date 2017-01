Consumo y vivienda concentran la mayor parte de las reclamaciones en 2016

Los problemas relacionados con el consumo y la vivienda concentraron la mayoría de las consultas jurídicas en 2016 según el Observatorio Jurídico de Legálitas. En los últimos cinco años las tendencias en cuanto a la distribución de las consultas jurídicas en las distintas materias se mantienen estables, por tanto, siendo consumo (20,98%) y la vivienda (19,89%) las temáticas jurídicas más consultadas también en 2016.



Las principales preocupaciones jurídicas de los españoles siguen relacionadas con los derechos de los consumidores, siendo las reclamaciones a las compañías de suministros (luz, agua, gas) y las telecomunicaciones (móvil, ADSL, fijo) las más reiteradas, suponiendo el 30,76% de las recibidas por nuestros abogados expertos en consumo.



“Pagar solo lo justo” sigue siendo el argumento en la mayoría de las ocasiones. El gasto que supone este tipo de recibos para las familias, provoca la consulta a un abogado que explique los cambios, incidencias o cualquier subida que se crea injustificada. Las consultas sobre suministros versan principalmente sobre la manipulación del contador o disconformidad con la factura, mientras que en relación a las telecomunicaciones, las más frecuentes tienen que ver con la permanencia, portabilidad y cobros indebidos, según Legálitas.



Aunque la reclamación inicial no suele ser de grandes cantidades, en ocasiones merece la pena hacerla según Legálitas ya que, mes a mes, la cuantía se va acumulando mensualmente pudiendo llegar a suponer un ahorro importante con el tiempo. Las subidas del precio de la luz afectan a gran parte de las familias españolas, en especial a aquellas que no disponen de un contador inteligente y tienen contratada una tarifa regulada.



En estos casos su contador no refleja adecuadamente el consumo real que tienen en cada momento del día y, precauciones como poner en funcionamiento determinados electrodomésticos a las horas en las que la luz es más económica no le servirá de nada. Ante esta situación debemos saber que de acuerdo con el RD 1718/2012 la compañía tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para instalarnos el contador inteligente, por lo que no se lo podemos exigir antes de esa fecha.

Por otro lado, estas subidas no afectan a todos aquellos que tengan contratada la luz en el mercado libre, ya que tendrán un precio pactado, si bien Legálitas aconseja que lean detenidamente su contrato y estén atentos a los plazos en los que finalizan los descuentos pactados y la posible permanencia. En cualquier caso, es siempre aconsejable contratar la tarifa con discriminación horaria, ya tenga contrato con tarifa regulada o ya se haya pasado al mercado libre, apunta Legálitas.



La segunda cuestión que más ha preocupado a los consumidores en 2016 fue el Derecho Bancario (29,82% de las consultas de Consumo), motivado sin duda por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecía la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas, llegando a triplicar su volumen respecto del año anterior.



Volkswagen volvió a tener peso en el ranking para los consumidores, provocando el aumento de las consultas sobre el vehículo, que experimentaron una subida del 39,92% comparado con 2015 en este mismo tema.



La segunda materia más consultada en Legálitas fue la vivienda (19,89%), siendo muy estable el volumen de consultas recibidas en los últimos años. Los principales argumentos de consulta se centraron en los arrendamientos (contrato de alquiler, falta de pago de la renta, desperfectos en la vivienda…) y en la comunidad de vecinos (ruidos, juntas de propietarios, derramas….). Sin embargo, en la compraventa de vivienda sí hubo un incremento de un 11,73% respecto del año anterior, que podría ser reflejo de la tendencia del mercado inmobiliario.



En lo que se refiere a las relaciones con la Administración Pública, el Observatorio de Legálitas apunta a que en materia fiscal siguen incrementándose las dudas sobre el Catastro y el recibo del IBI (3% sobre el año anterior). En agosto de 2016 Legálitas ya informó del incremento de las consultas sobre los errores en las actualizaciones catastrales realizadas a partir de fotografías tomadas por drones, que consistían principalmente en mediciones de construcciones que no se correspondían con la realidad y en tomar como construcción, e incluir en el recibo, cosas que no lo eran, tales como piscinas hinchables, pérgolas o barbacoas no ancladas.



Emergen con fuerza las consultas relacionadas con Internet, si bien aún suponen un volumen pequeño en comparación con el resto, es la materia que más crece proporcionalmente, destacando dentro de ellas las relativas a la contratación y compras online con un crecimiento del 31%, siendo noviembre el mes que más consultas se recibieron sobre este tema, probablemente consecuencia del Black Friday.



En relación con el trabajo, posiblemente reflejo del descenso del paro, se observa también un descenso de las consultas relacionadas con la finalización de los contratos de trabajo: despido (-1,68%), desempleo (-18,44%) y reclamación de cantidad a la empresa (-6,61%), que se producen cuando, a la finalización de un contrato laboral, el empresario adeuda alguna cantidad.

Las consultas sobre extranjería rompieron la tendencia de los últimos años en 2016, incrementando su volumen por primera vez desde hace más de cinco años, subiendo un 5,04% sobre el año anterior; mientras que, por otra parte, las consultas sobre derecho matrimonial, divorcios principalmente, experimentan un incremento del 5,24% en relación con 2015.