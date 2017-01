El PSOE pide al Gobierno una prórroga de cuatro años en la ley antidesahucios

En mayo de este año finaliza la moratoria que incluyó la ley antidesahucios impulsada en 2013 por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para evitar que las familias más vulnerables que no pueden hacer frente a su hipoteca pierdan su vivienda. Más de 23.000 familias se han acogido hasta la fecha a esta suspensión, según los datos recogidos por el PSOE, que ha pedido al Gobierno una nueva prórroga por otros cuatro años.



En concreto, los socialistas han presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que piden al Ejecutivo que amplíe la prórroga hasta el 2020. En su escrito, argumentan que “no habiendo mejorado las circunstancias económicas de estas familias, es fácil imaginar la angustia con la que afrontan el fin de la moratoria, viendo cómo vuelve a cernirse sobre ellas el riesgo de exclusión social”.



La proposición no de ley añade , además, que “ante la escasez de medidas para hacer frente a los desahucios de las familias y ante la expectativa de que el nuevo Plan 2018-2021 pueda contemplar nuevas medidas tendentes a frenar el drama de los desahucios, es necesario prorrogar la suspensión de los lanzamientos para estas familias”, continúa el escrito.



La ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios estaba dirigida a los colectivos especialmente vulnerables como familias numerosas, familias con un menor de tres años a cargo, víctimas de la violencia de género o aquellas con algún miembro discapacitado.