El presidente del Circulo de Empresarios defiende elevar la edad de jubilación

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha abogado esta mañana por elevar la edad de jubilación para poder garantizar la sostenibilidad de las pensiones.



Durante un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja, Vega de Seoane ha asegurado que es necesario ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones y complementar el sistema de reparto con un sistema de capitalización.



“El sistema de pensiones es insostenible. Está reventado y hay que buscar fórmulas para darle sostenibilidad. Hay que intensificar las reformas paramétricas (...). Si no lo hacemos así, no es que quiebre el sistema, es que las pensiones serán más bajas”, ha apuntado, según recoge Europa Press.



Además de defender una reforma del sistema de pensiones, el presidente del Círculo de Empresarios se ha mostrado partidario de una revisión “completa” del sistema fiscal, que en su opinión busca recaudar y no tiene en cuenta criterios competitivos para España.



También ha pedido cambios regulatorios eliminar las barreras laborales, fiscales y administrativas a las que se enfrentan las empresas de más de 50 trabajadores y seis millones de facturación para facilitar que las empresas puedan ganar tamaño.