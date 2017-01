Facua acusa al Gobierno de dar una “tregua” a la banca para frenar las demandas de las cláusulas suelo

Facua ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado de “regalar una tregua” a la banca en el caso de las cláusulas suelo de las hipotecas, “que obliga de facto a los usuarios a paralizar hasta cuatro meses la interposición de demandas judiciales para reclamar su dinero”.



Según explica Facua-Consumidores en Acción en un comunicado, si los afectados acuden a los tribunales antes de someterse al procedimiento judicial establecido en el real decreto-ley vigente desde el pasado sábado, “corren el riesgo de que los bancos acepten devolverles todo el dinero antes del juicio y se libren de las condenas en costas, por lo que los usuarios tendrían que asumir los gastos de abogado y procurador”.



En concreto, la norma aprobada por el Gobierno de mariano Rajoy establece que “si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial” y el banco se allana -acepta sus pretensiones- “antes de la contestación a la demanda”, se librará de la condena en costas. Y es que la norma plantea que en estos casos “se considerará que no concurre mala fe procesal” por parte de la entidad, pese a la abusividad de la cláusula.



Así, los usuarios tienen que esperar hasta un mes para que los bancos anuncien si aceptan el procedimiento extrajudicial y, una vez que presenten sus reclamaciones, hasta tres meses para recibir respuesta. Facua critica que en lugar de recortarlo, el Gobierno haya aumentado a tres el plazo de dos meses que tienen los bancos para dar respuesta a las quejas de los usuarios, establecido desde hace cinco años en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.



En ese sentido, denuncia que el real decreto-ley representa para la banca una “tregua” de hasta cuatro meses ante la “avalancha de demandas judiciales que se le avecinan” como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que plantea la retroactividad total en la devolución del dinero.



La norma publicada en el BOE este sábado no establece además ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios.



Más de 8.000 hipotecados se han unido ya a la plataforma de Facua para asesorarse sobre cómo reclamar el dinero de la cláusula suelo y el cobro abusivo de los gastos de formalización de sus hipotecas.