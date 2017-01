Llegan las ‘vacas flacas’: la banca europea mete la tijera en los bonus de los banqueros

La pasada semana, la prensa internacional adelantaba la intención de Deutsche Bank de recortar drásticamente los bonus de sus banqueros en sus esfuerzos por mantenerse en beneficios. El mayor banco de Alemania, acuciado por la multa del Departamento de Justicia, no será una excepción en el sector financiero europeo, donde se espera un recorte drástico en los pagos este año.



En medio de una fuerte presión de la opinión pública por las altas ganancias de los banqueros y tras un mal año para los bancos de inversión, los bonus están más en el aire que nunca. “Nuestra estimación es que los bonus en los bancos europeos caigan entre el 15% y el 20%”, avisa Jon Terry, socio de PwC, en declaraciones recogidas por el Daily Mail.



Terry considera que algunos bancos europeos podrían reducir los bonus a la mitad, en contraste con los bancos estadounidenses como JP Morgan y Goldman Sachs, que probablemente aumentarán sus pagos de fin de año, en algunos casos hasta un 10%.



“Hay una diferencia creciente entre los bancos de EEUU y los bancos europeos. El desempeño de los bancos estadounidenses ha mejorado. Los bancos europeos también han comenzado a responder a una preocupación más amplia por el tamaño de los bonus”, apunta el experto de PwC, que predice que habrá una gran parte del personal que no recibirá ningún pago extra en absoluto.



El primer banco en abrir fuego podría ser Deutsche Bank, después de que la agencia Reuters haya publicado que no otorgará bonus a los miembros del consejo de administración. Los empleados con cargos como vicepresidente, director o director general no obtendrán tampoco una gratificación por su desempeño en 2016, aunque a cambio se les ofrecerá lo que se denomina un bonus ‘retenido’. De este modo, se diferirá y si el precio de las acciones de Deutsche Bank no sube un 30% en los próximos tres o cuatro años, el bonus será cancelado.



Un pequeño número de empleados, cuya posición es de importancia sobresaliente para el futuro del banco, obtendrá un incentivo a más largo plazo, en parte en acciones, diferido por hasta por seis años.



En Italia, el presidente de Unicredit, Jean Pierre Mustier, también ha renunciado a su bonus, una decisión del francés que se enmarca dentro de los esfuerzos del banco por mejorar sus estructuras, incluyendo una ampliación de capital de 13.000 millones de euros y un recorte de 14.000 puestos de trabajo.