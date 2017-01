La patronal bancaria se queja de que el decreto de las cláusulas suelos es muy duro con los bancos

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, AEB, afirmó en Onda Cero que el Decreto de solución extrajudicial que prevé aprobar hoy el Gobierno para las cláusulas suelo es muy duro con los bancos y aseguró que sería lógico que las entidades financieras estuvieran en la comisión de seguimiento.



Roldán ha asegurado que los bancos devolverán a sus clientes entre 2.000 y 3.000 millones de euros por lo que les cobraron de más por las cláusulas suelo, una cantidad que "no comprometerá la solvencia" de las entidades. Esa cantidad es inferior a los 4.000 millones que había calculado el Banco de España basándose "en el stock que había hace unos años" y también porque algunos bancos ya han llegado a acuerdos con sus clientes afectados.



El presidente de la AEB señaló que el proceso que tiene previsto aprobar el Ejecutivo “no cierra al camino a las reclamaciones judiciales”, sino que lo que se pretenden es mayor “rapidez e inmediatez” subrayando que “no he escuchado a ningún banco que no quiera arreglar la situación con sus clientes de lo más rápidamente posible”.



Roldán afirmó que las clausulas se anularon por un problema de transparencia y asegura que “no son ilícitas” ya que “históricamente” siempre han sido una parte del proceso hipotecario, por lo que pidió “la no demonización de estas prácticas, aceptando sobre la sentencia del Tribunal Supremo y la corrección del Tribunal de Justicia Europeo”.



Roldan reconoce que los bancos “no estamos en nuestro mejor momento de imagen” por lo que cree “importante recordar que el mercado hipotecario ha funcionado bien en los últimos 20 años” y ha permitido tener vivienda a mucha gente, haciendo notar que una hipoteca con o sin clausulas no hubiera tenido el mismo diferencial.



De cara al futuro y preguntado sobre si las hipotecas van a ser más caras, Roldán responde que “todo dependerá de los tipos de interés y de la competencia que haya en el sector”. Apuntando que a lo mejor “el paso a tipo fijo es algo que se debería reconsiderar de cara a un reequilibrio de las hipotecas en el futuro”. Lo que sí recalcó es que duda mucho que los bancos quieran introducir una clausula suelo “habida cuenta de los problemas que luego han surgido”.