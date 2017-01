El rescate de Monte dei Paschi deja en entredicho la credibilidad de los reguladores europeos

El ‘bail in’, que obliga a que inversores y acreedores asuman pérdidas de los bancos en apuros antes de que se ponga un solo euro de dinero público, fue uno de los pilares de la nueva regulación con la que las autoridades europeas pretendían proteger a los contribuyentes de futuros rescates. Sin embargo, cada vez más voces empiezan a cuestionarse si estas reglas acabarán aplicándose, visto el reciente caso del Monte dei Paschi di Siena.



La normativa europea exige que los inversores tengan que sufrir algunas pérdidas antes de que se utilice el dinero público, pero en el caso del banco más antiguo del mundo, Italia se ha valido de una excepción incluida en las nuevas reglas para evitar que los bonistas junior, muchos de ellos pequeños ahorradores, las sufrieran. Para algunos altos funcionarios europeos, se estaría estableciendo un precedente peligroso para otras entidades no sólo italianas sino también de otros países.



“Un bail in de ahorradores provocaría una revuelta en Italia y podría derribar todo el proyecto del euro, impulsando a los partidos anti-euro”, se justifica una fuente a la agencia Reuters. La imposición de pérdidas a los acreedores, que a veces incluyen a pequeños ahorradores, es económicamente perjudicial y políticamente dolorosa en un momento de creciente resentimiento público hacia la Unión Europea y con varias elecciones en ciernes.



Pero no todo el mundo es tan comprensivo. El director de la Asociación bancaria alemana, Michael Kemmer, ya avisó de que la aprobación de Roma de una ‘recapitalización preventiva’ para Monte dei Paschi justo antes de Navidad, después de que el banco no encontrase suficientes inversores privados para respaldar su aumento de capital, pone en entredicho la credibilidad de los reguladores.



No sólo la patronal bancaria alemana. La agencia de calificación Moody’s también considera que el rescate, que está a la espera de la aprobación de la Comisión Europea, “plantea dudas sobre el compromiso de las autoridades europeas de seguir estrictamente… las disposiciones del ‘bail in’ para resolver los bancos en apuros”.



“La Junta Única de Resolución (SRB) es la institución más inútil de Europa porque nadie se atreve a usarla en este momento”, se lamenta un regulador a la agencia Reuters sobre esta institución, en principio encargada de garantizar la recapitalización interna de los bancos. La directora del SRB, Elke König, manifestaba sin embargo la semana pasada que tanto el Gobierno italiano como las autoridades de supervisión de la UE “están haciendo un buen trabajo” en el caso del Monte dei Paschi.