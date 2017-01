Las ETT piden más flexibilidad laboral ante la elevada tasa de paro estructural

La tasa de paro estructural se sitúa en el 18%, lo que ofrece un escaso margen de reducción de la tasa de paro total, según alerta Asempleo, la patronal de las agencias privadas de colocación. Una situación que se acrecentará “en los próximos trimestres dando lugar a presiones sobre los salarios y los precios” y que “puede excluir a más personas que las ya desempleadas de larga duración”, indica Asempleo en una nota.



Las previsiones de la patronal de agencias de empleo apuntan a que el año 2016 cerró con una tasa de paro del 18,5%, “un porcentaje muy próximo a la tasa de paro estructural de nuestra economía y que nos alerta del escaso margen del que disponemos, para seguir reduciendo el número de desempleados”.



“El crecimiento de la tasa de paro estructural, no es sino un síntoma provocado por las rigideces del mercado laboral español”, señala Asempleo, que advierte que “si no dotamos al mercado de trabajo de mayor flexibilidad, la tasa seguirá creciendo y el número de parados irá en aumento, con los perjudiciales desequilibrios que eso conlleva”.



En este sentido, apunta a que el desempleo de larga duración seguirá creciendo y afectando también a otro colectivo vulnerable, el de los jóvenes.



“El mercado de trabajo es demasiado rígido y la falta de flexibilidad podría enquistar y engrosar el número de personas desempleadas, al no tener cabida para la friolera del 18% de la población activa”, afirma Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.



“España necesita mayor inversión en formación, para orientar a trabajadores y a desempleados hacia los empleos del futuro, que estarán relacionados con la economía digital. Una formación adecuada, será clave para mitigar los efectos del cambio en las demandas de las empresas”, concluye Asempleo.