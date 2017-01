El Real Madrid ya no es el equipo más rico del mundo

Aunque haya ganado su undécima Copa de Europa, se haya alzado con la Supercopa de Europa y haya salido triunfante del Mundialito de Clubes, el Real Madrid ha perdido, después de once temporadas, la primera posición en la lista de equipos con más ingresos anuales.



Su posición la ocupa ahora el Manchester United de José Mourinho, que con unos ingresos récord de 515,5 millones de libras esterlinas en la temporada pasada supera al club dirigido por Florentino Pérez. De hecho, el Real Madrid no solo ha perdido la primera posición sino que también se ha visto superado por el Fútbol Club Barcelona, que permanece en la segunda posición del listado.



El ranking, elaborado por la auditora Deloitte, revela el éxito comercial de la Premier League inglesa. Ocho de sus equipos forman parte de los 20 más ricos del mundo, y los analistas creen que para el próximo año todos los equipos de la primera división inglesa entrarán dentro del top-30.



No obstante, esos mismos análisis desvelan que es muy probable que el próximo año sea un equipo de la Liga de fútbol española el que cope la primera posición, bien Barcelona, bien Real Madrid, porque el Manchester United no está participando en la edición de la Champions League de esta temporada.