La escala de la inflación comienza a poner en apuros a Draghi

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebrará hoy una nueva reunión en la que no se esperan sorpresas, después de que en la última, celebrada en diciembre, la institución que preside Mario Draghi ampliase en nueve meses el programa de compra de activos, si bien redujo a 60.000 millones mensuales la cuantía de estas compras.



Sin embargo, si Draghi pensaba que este recién iniciado 2017 iba a ser más plácido, se equivocaba. Las recientes cifras de inflación de la eurozona, y sobre todo de países como Alemania, han empezado a asomar el debate interno en el seno de la institución entre las voces más ‘hawkish’ –es decir, favorables a un endurecimiento de la política monetaria- y las ‘dovish’ –que abogan por una mayor expansión-.



“Sospechamos que el BCE enfatizará en su reunión de enero que se aferrará a su actual política monetaria hasta que pueda estar seguro de que la zona euro está viendo un incremento sostenible en la inflación hasta cerca del 2%”, señala Howard Archer, economista de IHS Markit, a City AM.



Las cifras de Eurostat muestran que el IPC de la eurozona alcanzó el pasado mes de diciembre una tasa anual del 1,1%, frente al 0,6% de noviembre, el mayor incremento registrado desde 2013. Aunque todavía podría considerarse que está lejos del 2% de su objetivo, en algunos países, la inflación está mostrando un comportamiento más desbocado.



Es el caso de Alemania, donde el IPC pasó de un 0,8% en noviembre a un 1,7% en diciembre, lo que podría alimentar las reticencias que, desde el primer momento, ha tenido el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, contra el programa de compra de activos. Las actas de la última reunión ya mostraron una división entre los consejeros del BCE, algo inusual hasta el momento, hasta el punto de que algunos incluso se opusieron a las medidas propuestas, abogando por la retirada del QE.



En ese sentido, los analistas de Rabobank explican, en un informe que recoge FXStreet.com, que aunque los datos de inflación (todavía débil) y la incertidumbre que rodeará la escena política de 2017 fueron las razones para que el BCE prolongara en diciembre el QE hasta fin de año, el número de ‘halcones’ se ha vuelto incómodo para esta política expansiva. “Si no vemos ningún gran revés en la política europea y no hay nuevos vientos económicos, el Consejo no extenderá el QE de nuevo”.