La 'élite de Davos' busca soluciones para salvar la globalización

Los participantes de la segunda jornada del Foro Económico de Davos, que reúne en la ciudad suiza a los principales líderes empresariales, economistas y responsables políticos de Finanzas, han coincidido en señalar al populismo como el mayor problema para el orden económico actual. Una amenaza que se agrava ante las próximas citas con las urnas en Europa.



“Quiero ser fuerte y claro: el populismo me asusta”, ha asegurado durante su intervención Ray Dalio, el CEO del mayor 'hedge fund' del mundo, según publica Bloomberg. “Podemos estar en un punto en el que la globalización está terminando, y la provincialización y la nacionalización está tomando fuerza”, ha añadido.



Al respecto, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha llamado a una mayor distribución de la riqueza para poder frenar los avances populistas y las ideas 'antiestablishment' que se manifestaron en las elecciones de EEUU o en el referéndum sobre el Brexit.



En un panel titulado 'Squeezed and angry: how to fix the middle-class crisis' ('Exprimido y enojado: cómo solucionar la crisis de la clase media') la líder de la institución monetaria ha señalado a la desigualdad como el principal obstáculo del crecimiento sostenible. Un informe publicado por la ONG Oxfam Intermon coincidiendo con el comienzo de la cita en Davos, señaló que las ocho personas más ricas del mundo acumulaban el mismo dinero que la mitad de la población más pobre.



Lagarde ha defendido la implementación de reformas fiscales y estructurales somo medidas para acabar con este desequilibrio económico y enfrentarse a la amenaza de las ideas populistas.



Por su parte, el profesor de la Universidad de Hardvard y ex Secretario del Tesoro de EEUU Lawrence Summers ha puesto el foco en el presidente electo del país norteamericano, Donald Trump, al que ha acusado de extorsionar a compañías, antes incluso de estrenarse en el cargo, para instalar sus fábricas en EEUU.