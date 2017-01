La estafa de Madoff vuelve al candelero con una película de HBO y una colección de audiolibros

Ocho años después después de descubrirse el gran engaño piramidal, el caso Madoff vuelve a estar en el candelero. El estafador que consiguió embaucar a destacados inversores, bancos y aseguradoras es el protagonista de la próxima película de la cadena estadounidense HBO, 'The Wizard of lies' ('El mago de las mentiras'). Además, el prestigioso periodista Steve Fishman acaba de lanzar la colección de audiolibros 'Pozi Supernova' construida a partir de extensas entrevistas a agentes del FBI, miembros de la SEC, inversores afectados por el escándalo y el propio Bernie Madoff.



Los audios, disponibles en Audible.com, propiedad de Amazon, descubren grabaciones nunca escuchadas hasta ahora de Madoff. No sólo se centran el engaño y sus orígenes, también revelan cómo es la actual vida del estafador en prisión, donde goza de una amplia popularidad. Es asesor financiero de otros y ha montado su propio negocio entre rejas: compró todo el chocolate caliente y lo vendió en el patio de la cárcel sacando beneficios.



“Es una estrella en la cárcel. Robó más dinero que nadie en la historia y para otros ladrones, esto lo convierte en un héroe”, señala Fishman.



Para el periodista, la clave de la historia es que “es un error ver a Madoff como algo atípico. Se benefició de la forma en que funcionan los sistemas financieros, que es un punto que la mayoría de la gente no entiende realmente. No era un monstruo. Estaba sostenido por el sistema, abrazado por él, porque el sistema se beneficiaba de él”, apunta MarketWatch.



Madoff, presidente de una importante firma de inversiones, estafó a sus clientes usando el famoso esquema Ponzi. Los beneficios que les reportaba no salían de operaciones financieras, sino de lo aportado por nuevos clientes, un sistema piramidal que le permitió recaudar cerca de 50.000 millones de euros.



Todo estalló en 2008, cuando el colapso del mercado por la crisis financiera hizo que varios de sus inversionistas retiraran su dinero. Se lo confesó entonces a sus hijos, quienes le denunciaron.



El caso fue recogido por la periodista del New York Times Diana B. Henriques en el libro 'The Wizard of Lies: Bernie Madoff and The Death of Trust' que HBO lleva ahora a la pequeña pantalla en un 'telefilm' protagonizado por Robert De Niro, en el papel del famoso estafador, y Michelle Pfieffer, que se meterá en la piel de su esposa. La película de estrenará en mayo.