Cifuentes recuerda que el Gobierno sólo aporta un 16% de las ayudas a la dependencia

Un nuevo modelo de financiación autonómica está sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes. Y la Comunidad de Madrid se ha marcado un objetivo para esta reunión: revisar el pago de la dependencia. “Hay que dar respuesta a la gran asignatura pendiente del Estado del Bienestar que es la financiación de la dependencia”, ha sentenciado la presidenta regional, Cristina Cifuentes.



De hecho, la política madrileña ha señalado los requisitos que tendría que tener el nuevo sistema de financiación el cual debe “de ser sencillo, sin retorcimientos estadísticos, negociado por todos, y aprobado con el mayor consenso posible, para que tenga vocación de permanencia”. Una serie de características que van muy ligadas, según Cifuentes, a dar sostenibilidad al Estado del Bienestar.



Y en ese sostén, las comunidades son el principal pilar, como ha recordado el Ejecutivo regional: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid hace un especial esfuerzo, al extremo de dedicar a sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, transporte público, vivienda y políticas activas de empleo, el 90% de nuestro presupuesto”.



Pero si en algo ha recalcado Cifuentes es en el peso que recogen las regiones en la ayuda a los dependientes. En este caso, cuya financiación considera “prioritaria”, el 84% del gasto destinado a este concepto lo aporta la Comunidad de Madrid, frente al 16% del Estado. Por ello, la presidenta madrileña ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que revise “el principio de lealtad institucional, para que la aplicación de normas estatales venga acompañada de los recursos necesarios”.



Asimismo, la política popular también ha marcado como requisito fundamental para la nueva financiación que se tome “en consideración “las políticas económicas, “para que el sistema no desincentive a las regiones más dinámicas, toda vez que una mayor recaudación no reporta un aumento de la financiación madrileña”. A su vez, Cifuentes, pese a sus polémicas palabras dirigidas a Andalucía hace unas semanas, ha recalcado que “Madrid se siente muy orgullosa” de ser la comunidad autónoma “más solidaria con el conjunto nacional”.



A pesar de ello, la también presidenta de la gestora del PP de Madrid ha remarcado la necesidad de “reducir las actuales diferencias en la financiación per cápita” al ver la Comunidad de Madrid “tiene una financiación total por habitante que es inferior a la media de las comunidades de régimen común”.



Unos ‘deberes’ a Cristóbal Montoro donde tampoco ha faltado dar un paso al frente en la “necesaria vinculación entre el principio de suficiencia y el de solidaridad, para asegurar una similar prestación de servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas”.