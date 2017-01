¿Ha tocado fondo la inversión en I+D en España?

La innovación y la I+D en España habrían tocado fondo en 2014, detectándose en 2015 un ligero repunte de la inversión en ambas actividades por primera vez desde 2008, según un informe de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaborado por Juan Mulet. Según este estudio, basado en datos publicados por el INE, el gasto total en innovación tecnológica aumentó en 2015 un 5,5% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 13.674 millones de euros, todavía muy por debajo de los 19.919 millones de 2008.



El gasto en I+D, por su parte, muestra un crecimiento del 2,7% en 2015 hasta los 13.172 millones de euros frente a los 14.701 millones de 2008. No obstante, si se analizan con detalle los datos del INE se puede comprobar que el peso de dicho gasto en el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo respecto a 2014, del 1,24% al 1,22% de 2015, la cifra más baja desde 2006 y muy lejos del 2% de media europea.



Según el análisis de Fedea, el personal dedicado a I+D repuntó en 2015 también ligeramente, un 0,3% hasta las 200.000 personas en equivalente a jornada completa, 15.000 personas menos que en 2008. Sin embargo, se reducen ligeramente (en un 1,3%) las empresas que declaran realizar innovaciones tecnológicas.



El gasto empresarial en I+D también crece modestamente. Por primera vez desde 2008, aumentan los gastos de capital (un 4,3%) y los corrientes (7,8%), lo que, a juicio de Mulet, podría indicar una mejora de la capacidad tecnológica de las empresas, aunque el gasto total empresarial solo crece un 2% y las retribuciones al personal se mantienen prácticamente constantes.



La débil mejora de la I+D se concentra en las empresas de mayor tamaño. En el segmento entre 50 y 249 trabajadores, el número de empresas activas en I+D ha aumentado en un 1,4% y su gasto total en un 3,5%. Las grandes empresas también han aumentado su gasto en un 3,5%, y su número es el mismo que en el año anterior.



Mapa regional



El análisis de Fedea destaca también que la crisis ha profundizado la falta de homogeneidad geográfica en el sistema de innovación. Por ejemplo, Andalucía ha tenido una reducción de empresas innovadoras diez puntos por encima del total nacional, mientras que el País Vasco lo ha hecho en unos veinte puntos menos.



Los gastos en innovación de cada Comunidad Autónoma siguen el mismo patrón. La crisis ha mantenido a las autonomías con más gasto en sus situaciones de privilegio mientras que las que gastaban menos han alterado sus posiciones relativas. Si en 2008 las tres primeras regiones (Madrid, País Vasco y Catañuña) eran responsables del 66% del gasto, en 2015 lo fueron del 72%. Las tres últimas (Extremadura, Baleares y La Rioja) representaban el 1,5% del gasto total en 2008 y solo el 0,8% en 2015.



Pesimismo entre los científicos



A pesar de que los datos reflejan una pequeña mejoría en 2015, los científicos mantienen su pesimismo respecto al futuro de la ciencia en España. Así lo manifestaban J. A. de Azcárraga, J. Jiménez-Barbero y F. Marcellán. presidentes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y Real Sociedad Matemática Española (RSME), respectivamente, en un reciente artículo, publicado en El Mundo.



Los autores de este artículo lamentan el escaso interés que hay en España por la ciencia y, a modo de ejemplo, destacan el hecho de que el apellido 'Ciencia' se haya eliminado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Los nombres delatan pensamiento e intención, y ambos conducen de forma inexorable a la infrafinanciación de la I+D”, advierten.



Asimismo, recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 -actualmente prorrogados para 2017 hasta que se redacten unos nuevos- incluían partidas de gasto para I+D de 2.675 millones de euros para operaciones no financieras y 3.754 millones para las financieras (préstamos que hay que devolver). “La primeras han crecido un 11,21% respecto de 2015, y las segundas han bajado el 6,16%”, indican los autores del artículo, que añaden que no significa que una cosa es lo presupuestado y otra cosa el gasto real ya que, por ejemplo, en 2011 no se ejecutó un 11% de los gastos no financieros y un 54% de los financieros.