La CIC lanza una campaña de fondos para interponer más querellas por la gestión en las cajas

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación particular en causas como Bankia o en el juicio de las tarjetas ‘black’, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos con el fin de iniciar nuevas querellas por la gestión económica y financiera llevada a cabo en las cajas de ahorro.



El objetivo, según una nota que recoge Europa Press, es reclamar a través de las diferentes instituciones del Estado “la regeneración del Banco de España”, cuya jefatura es, a su juicio, “la principal responsable” de la situación que atraviesan tanto los empleados del sector financiero como los ciudadanos.



Según la CIC, defendida por el abogado Andrés Herzog, durante los últimos años se han producido 47.050 despidos en este sector, que atribuyen al “nefasto comportamiento de la cúpula directiva de numerosas cajas de ahorros, de ciertos auditores y del Banco de España y la CNMV”.



Además responsabiliza al supervisor de no haber aprovechado los medios humanos y herramientas legales de las que dispone para minimizar los efectos de la crisis y dedicarse a “contemplar los montones de escombros” en que se fueron convirtiendo las entidades financieras.



Las donaciones se registrar a través de su página web (www.e-cic.es). La identidad de los donantes no será pública.