Los sindicatos reclaman al Gobierno propuestas concretas para reformar las pensiones

UGT y CCOO han reclamado al Gobierno que concrete ya sus propuestas para solucionar la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que “no ha precisado propuesta alguna” en el encuentro que han mantenido con el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, junto a las patronales, según informa EFE.



La secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, y el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, que asistieron a la reunión, han explicado que Burgos “no ha estado en condiciones” de concretar si el Gobierno asumirá con cargo a los Presupuestos las políticas de empleo (unos 3.055 millones de euros) o si eliminará el tope de las bases máximas de cotización (6.500 millones, según Empleo, o mas de 7.000, según los sindicatos).



No obstante, los sindicatos han asegurado que “hoy ha sido la primera vez” que el Gobierno ha reconocido “que la evolución del empleo no es suficiente para recuperar el déficit de la Seguridad Social y la crisis de las cotizaciones actuales”. Ante estas declaraciones, el Ministerio de Empleo ha precisado que lo que ha querido decir Burgos es que los ingresos derivados de la mejora del empleo suponen “una parte muy importante, pero eso no significa que no haya otras medidas”.



Sindicatos, patronal y Gobierno han quedado en reunirse dentro de 15 días para comenzar a analizar las propuestas de cada parte. “Esperamos que el Gobierno, además de manifestar disposición a abordar las cuestiones, sea capaz de concretar las suyas, que no lo ha hecho”, insisten las organizaciones sinciales.