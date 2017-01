Amancio Ortega, su hija Sandra y Juan Roig suman la misma riqueza que los 14,2 millones de españoles más pobres

Las tres personas más ricas de España acumulan la misma riqueza que el 30% más pobre de nuestro país. Es decir, el fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega y el presidente de Mercadona, Juan Roig suman las mismas rentas que 14,2 millones de personas, el equivalente a la población total de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntas.



Así lo revela el informe 'Una economía para el 99%; España, un crecimiento económico que deja fuera a las personas vulnerables', publicado este lunes por Oxfam Intermon con el objetivo de poner de manifiesto la creciente desigualdad de la riqueza en nuestro país. “La concentración de la riqueza se consolida mientras se intensifica la caída de ingresos en los niveles más bajos”, señala el texto, que subraya que en 2016 la fortuna de los tres más ricos se elevó un 3%, mientras que el 30% más pobre en España vio reducida su riqueza en más de un 33%.



“Esta realidad pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de un tercio de la población española y la importancia de los mecanismos de redistribución para evitar que esta parte de la población quede fuera del sistema”, apunta la ONG.



Oxfam Intermon achaca esta situación principalmente a tres factores: los bajos salarios dominantes en el mercado laboral español, el sistema tributario “injusto” y el dinero que se está perdiendo en paraísos fiscales.



Según el informe, la recuperación de los beneficios empresariales no se está reflejando en los salarios de los españoles, que se han estancado a la baja. “Algunas estimaciones para 2016 señalan que el peso de los beneficios empresariales sobre la renta nacional superará el valor de 2008, mientras los salarios seguirán estando 6 puntos por debajo de los de 2008”, puede leerse en el texto. La organización considera que “esta diferente evolución alimenta la desigualdad, pues los beneficios de las empresas se reparten como dividendos o rentas de capital, y estas están muy concentradas en las familias y hogares con mayores niveles de renta”. Mientras tanto, el número de trabajadores pobres, que no alcanzan un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, se ha disparado.



Por otro lado, Oxfam resalta que muchos países consiguen reducir la desigualdad gracias al diseño de su sistema fiscal. Es lo que ocurre en Dinamarca, Finlandia, Portugal, Hungria o Eslovenia. Sin embargo, en España no ocurre lo mismo al tener un sistema tributario regresivo, considera el informe: “el esfuerzo fiscal sigue estando mal repartido. Con datos de 2016, el 84% de la contribución fiscal recae sobre las familias, frente a un 13% que recae sobre el sector empresarial”. Recaudamos “poco” y “mal”, continúa.



Relacionado con ello está el problema de la salida de dinero a paraísos fiscales, que genera ·unas pérdidas en torno a los 1.550 millones de euros”.



Segundo país donde más crece la desigualdad de la renta



De acuerda a las cifras recogidas por la ONG, desde el inicio de la crisis, España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de la riqueza, multiplicando por 20 el promedio europeo.



El índice Gini que calcula este desequilibrio, ha aumentado desde 2007 un 15,6%, frente a la media del la UE del 0,8%



El informe también hace referencia al índice Palma, que mide la relación entre la renta acumulada del 10% más rico frente al 40% más pobre. En 2015, era un 18% superior a la media de al promedio comunitario.