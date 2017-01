La riqueza neta de los hogares crece un 3% hasta 1,2 billones de euros

La riqueza financiera neta de los hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó en 1,2 billones de euros al final del tercer trimestre de 2016, lo que supone un 3% más que el mismo trimestre del año anterior, según informa el Banco de España. En relación con el PIB, los activos financieros netos representaron el 110,4%, ratio que es 0,4 pp inferior a la de septiembre de 2015.



La deuda bruta de las sociedades no financieras y de los hogares e ISFLSH alcanzó los 1,8 billones de euros al final del tercer trimestre de 2016, lo que representa un 167,5% del PIB y 8,9 puntos porcentuales por debajo de la ratio registrada un año antes.



Por sectores institucionales, la deuda (no consolidada) representó en el mismo periodo un 102,3% del PIB en las sociedades no financieras (si se excluyeran los préstamos interempresariales, la ratio sería un 83,5%) y un 65,2% en los hogares e ISFLSH.



Por otro lado, las operaciones financieras netas de los sectores residentes presentaron un superávit de 26.000 millones de euros, el equivalente al 2,4% del PIB, por encima del 2% observado en el mismo trimestre del año anterior. Por sectores institucionales, las sociedades no financieras y el sector de hogares e ISFLSH obtuvieron unos saldos positivos del % y del 3,4% del PIB, respectivamente. También las instituciones financieras mostraron un superávit (1,8% del PIB), mientras que el sector de las administraciones públicas registró un déficit del 4,8% del PIB en el mismo período.