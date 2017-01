Continúa el boom en los precios del alquiler: se esperan subidas a doble dígito en 2017

El alquiler goza de buena salud y “el punto de inflexión se ha producido en 2016 que ha sido el año en que las rentas han comenzado a subir después de cinco años de descensos”, según explica David Caraballo, director de Alquiler Seguro, quien pone como ejemplo de la positiva evolución de este mercado el hecho de que el Índice Actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler (Arca) cerrara el pasado ejercicio con una subida del 1,67% tras ocho meses consecutivos en positivo.



Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de pisos.com, también destaca el importante papel que ha tenido el alquiler a la hora de reactivar el mercado residencial, al señalar que el pasado año las rentas registraron una subida interanual del 9,16%, de media nacional, un incremento superior al que registraron los precios de viviendas en venta, una senda que este portal inmobiliario prevé continuará a lo largo de 2017 ya que prevé este año termine con una subida de los precios de alquiler del 12% de media respecto a 2016.



El directivo de pisos.com precisa que en 2017 se espera que las rentas continúen al alza porque los precios de compraventa seguirán subiendo un 5% de media y arrastrarán a los precios de alquiler para mantener la rentabilidad, con los que la estimación de esta empresa inmobiliaria es que la rentabilidad bruta de alquiler este año se quede entre el 3% y el 7%, sin tener en cuenta la revalorización posible del inmueble.



Caraballo considera que el momento actual pone de manifiesto que el alquiler ha llegado para quedarse y señala que “lo que al principio era una demanda provisional por una situación de crisis se ha convertido en filosofía de las nuevas generaciones” y sostiene que ahora se “alquila por voluntad propia no porque no se pueda comprar”, un análisis que no comparte al 100% Gandarias, quien opina que el recorrido que actualmente muestra el mercado de alquiler se debe fundamentalmente a la dificultad de acceso a la compra, subrayando que hay muchas personas interesadas en adquirir una casa que “todavía no están preparadas por cuestiones de solvencia y que al no tener capacidad de endeudamiento recurren al alquiler”. Y es que el directivo de pisos.com cree que “la cultura de propiedad que tenemos ha cambiado un poco pero realmente no ha llegado a calar del todo, aunque sí se ha roto el mito de que alquilar es tirar el dinero y ya se comienzan a valorar los beneficios de este acceso a la vivienda que supone “menos atadura, mayor movilidad, etc”.



Respecto a las causas del ascenso de las rentas, los expertos del sector sí están de acuerdo: se deben a que hay mucha más demanda que oferta, especialmente en las principales ciudades y en los enclaves universitarios, un ascenso que se están disparando en las grandes ciudades, y que según alertaba Fotocasa.es en su último informe, “está dejando está dejando fuera del mercado a muchas familias a las que la compra ya había rechazado”.



El director de Mercados de Alquiler Seguro asegura que el alquiler no se dinamizado todo lo que debiera y que ese desequilibrio entre la oferta y demanda provoca la subida de precios, apuntando que la oferta no ha salido al mercado debido a incertidumbre política que ha habido en España y porque hay propietarios que tienen miedo a poner su inmueble en alquiler.



Gandarias coincide con Caraballo en que “la propiedad sigue siendo reacia a alquilar por malas experiencias pasadas” pero no piensa que la solución sea obligar a los propietarios a alquilar sus pisos vacíos sino dar “seguridad jurídica a ambas partes, habilitar sistemas de arbitraje y agilizar los procesos judiciales por impago”, es decir que considera “fundamental mantener un equilibrio que garantice los derechos y deberes de arrendadores y arrendatarios”.



David Caraballo precisa aún más las medidas que deberían tomarse para impulsar el mercado de alquiler y a la mayor seguridad jurídica que reclama el directivo de pisos.com añade “incentivos fiscales vía IRPF”, la regulación de los alquileres turísticos y hacer un censo real de viviendas en alquiler, ya que considera que estas actuaciones harían aflorar la economía sumergida. Además propone como una mayor celeridad en los procesos de desahucios y en los provocados por destrozos en las viviendas.



Respecto a los colectivos que más se decantan por el alquiler, desde pisos.com se recalca que la gente joven sigue siendo la más activa, en una franja entre 25 y 35 años, ya que entre los millennials ha calado la cultura de alquiler y prefieren dedicar su dinero a otros conceptos en lugar de a comprar una casa; mientras el siguiente tramo de inquilinos estaría compuesto por personas de entre 35 y 45 años, que tiene una necesidad de movilidad por cuestiones laborales.



Además, Alquiler Seguro resalta el tirón al alquiler que suponen “los nuevos modelos de familias: monoaparentales, parejas que no quieren tener hijos, singles …, que apuesta, por el alquiler de una manera permanente y no por una circunstancia económica coyuntural o por no tener acceso al crédito”.



Debido al paulatino incremento de la demanda y a que Alquiler Seguro prevé que en 2017 entren nuevos inversores interesados en comprar paquetes de viviendas para alquilar, las perspectivas de dicha compañía para el año que comienzan son optimistas. Caraballo augura que el mercado será cada vez más estable y “ya imparable en su reto de alcanzar la media europea, de destinar a alquiler el 36% del parque de viviendas.