Compromís denuncia las prisas del Gobierno “por pagar a Florentino” el dinero del Castor

El senador de Compromís Jordi Navarrete ha denunciado hoy las intenciones del Gobierno de aplicar a los abonados al gas en sus facturas de 2017 el pago de 96,3 millones de euros para sufragar la indemnización y mantenimiento del proyecto Castor a la empresa promotora -Escal UGS, del grupo ACS-, que ha percibido ya más de 1.760 millones de euros de fondos públicos “a pesar de la chapuza perpetrada”.



Para Navarrete “algo huele a podrido con tanta prisa en pagarles y tanto silencio cuando las 50 preguntas que formalizamos desde Compromís el mes de septiembre todavía no han sido ni contestadas”.



La Mesa del Senado decidió suspender el envío de las mismas al Gobierno hasta el 10 de noviembre “y todavía no sabemos nada de lo reclamado, la legalidad de las actuaciones y los informes previos y auditorías antes de autorizar el pago de las indemnizaciones y ya han aprobado una Orden del Ministerio de Energía estableciendo los peajes y cánones del sistema gasista para este año, que asciende exactamente a 80,6 millones más los 15,7 millones que recibirá Enagás Transporte por los costes provisionales de hibernación y mantenimiento. No nos parece serio”, ha indicado.



Para el senador castellonense “se denota el interés del PP por pagar a Florentino todo el dinero en un tiempo récord, a pesar que hemos reclamado el pago del IBI de la planta de operaciones que se adeuda desde hace dos años al municipio de Vinaròs, aclarar la titularidad de la misma a efectos tributarios, saber el coste exacto y deuda que queda por pagar de este fiasco”.



También “qué derechos retributivos están siendo o han sido abonados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en virtud de reales decretos o cualquier otra norma que suponga afecciones a la Hacienda Pública; aclarar los enormes y desproporcionados sobrecostes de la construcción y puesta en marcha del proyecto; las previsiones de desmantelación de este riesgo potencial para la economía y los municipios frente a las costas y siguen tampoco sin poner negro sobre blanco en los pagos a las empresas Escal UGS y ACS por asignaciones realizadas "mediante mecanismos no concurrenciales de determinadas partidas de inversión" como denunciaba la Comisión Nacional de la Energía.



De persistir el silencio en esta materia la coalición va a solicitar la conversión de la cincuentena de preguntas escritas en orales, para que sean contestadas en la próxima comisión de Economía, Industria y Competitividad o de Energía. Para Navarrete “el PP de Castelló mucho criticar la nefasta gestión del Gobierno de socialista en la materia pero no nos constan actuaciones para clarificar lo sucedido, aunque son muy diligentes con la caja de todos a la hora de pagarle a estos señores, unos auténticos chapuzas”, ha concluido.