El Tribunal de Cuentas sospecha de un troceo de contratos en el Imserso

El Tribunal de Cuentas ha completado una semana de gran actividad señalando al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El organismo, a pesar de aprobar el “Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicios 2014 y 2015”, ha destacado una serie de supuestos y ausencias en la adjudicación que ha realizado esta institución.



Uno de los principales puntos que ha reseñado el Tribunal de Cuentas tiene que ver con un procedimiento que últimamente está en el punto de mira de los jueces a la hora de investigar a los casos de corrupción: el fraccionamiento de contratos para que la adjudicación sea por contrato menor, lo que supone menos requisitos de transparencia. Y en este sentido, el órgano fiscalizador ha observado “supuestos en los que, por las circunstancias concurrentes en los expedientes de contratación, existen indicios de haberse producido un posible fraccionamiento del objeto del contrato”.



Una afirmación que ha lanzado el tribunal después de apreciar que esos contratos supuestamente troceados son “contratos menores de servicios y de suministro con el mismo objeto, o vinculados entre sí por una misma finalidad y cuyo importe conjunto supera el límite máximo cuantitativo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público”. Algo que podría haberse licitado en un mismo contrato mayor que incluiría un procedimiento con publicidad y negociado. Otra de las características que ha destacado el Tribunal de Cuentas es que, “en la mayor parte”, después de ser fraccionados son “adjudicados a la misma empresa”.



De hecho, en el informe del órgano, se ha sentenciado que, “en lugar de proceder a la celebración de distintos contratos menores”, lo adecuado habría sido efectuar “una contratación única por el importe conjunto de las prestaciones, a través del procedimiento establecido para cada caso, lo que, además, hubiera contribuido a dotar de una mayor publicidad y concurrencia a la contratación”. En total, el Imserso licitó 3.190 contratos menores en los ejercicios 2014 y 2015, por un importe total de 11.723 miles de euros.



No obstante, el Tribunal de Cuentas ha preferido hablar de “errores”, sobre todo “en la grabación de datos, relativos a los adjudicatarios y a los importes de adjudicación; lo que denota una ausencia de controles informáticos suficientes que aseguren el adecuado tratamiento de la información que contienen las citadas bases de datos”. A pesar de ello, el informe ha resaltado que, “con carácter general, los expedientes de contratación se ajustan a las normas aplicables”.



Pero que se ajuste a las normas aplicables no impide elevar el listón de la contratación. Por ello, el Tribunal de Cuentas ha apuntado que “cabría la posibilidad de completarlos -en aras del principio de transparencia- con documentación relativa a aspectos tales como: la justificación de la necesidad de contratar, la adecuación de la oferta al precio general del mercado y la comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia del adjudicatario”.



En cuanto a la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, el órgano fiscalizador ha señalado que en el análisis de la contratación menor celebrada por el Imserso “no se han observado cuestiones relativas a la promoción de la igualdad, que tienen carácter potestativo, tal y como contempla la citada Ley”.