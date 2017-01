Goirigolzarri: “El mercado hipotecario ha sido extraordinario para el 98% de las personas”

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha valorado la intención del Gobierno de impulsar una nueva ley hipotecaria para empezar desde un situación de partida “clara y definitiva”, pero ha advertido de que no se puede legislar “en contra” del 98% de los hipotecados.



Según recoge Europa Press, durante su intervención en un foro organizado por El Confidencial y Pimco, Goirigolzarri ha defendido el actual mercado hipotecario español pese a las polémicas surgidas en torno a las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios, entre otros. “Tenemos que preservar un mercado hipotecario que en España ha sido extraordinario para el 98% de las personas”, ha afirmado.



Para el presidente de Bankia, no se tiene que legislar pensando en preservar a un 1% ó 2% de los hipotecados que se han visto afectados por los desahucios y “en contra” del 98%. Eso sí, ha asumido que los bancos deben hacer también autocrítica y ha admitido que los desahucios “sobrepasaron a todos” durante los años 2011, 2012 y 2013.



Para ese porcentaje “muy pequeño” afectado por los desahucios por la crisis económica, Goirigolzarri ha abogado por “soluciones asistenciales” para evitar que influya en el mercado hipotecario.



En cualquier caso, el presidente de Bankia ha pedido “rapidez” al Gobierno a la hora de impulsar la nueva ley hipotecaria, al tiempo que ha advertido de que se debe analizar el impacto en el “colectivo global y en el tiempo” antes que focalizarse en “el caso concreto”.



Goirigolzarri ha afirmado que el mercado hipotecario español es “el mejor del mundo”, ya que su eficiencia ha posibilitado mejorar el bienestar de “muchos” españoles. “El acceso a la vivienda en España ha sido absolutamente generalizado”, ha valorado. En este sentido, ha reivindicado que los tipos de las hipotecas en España son “inigualables” y ha citado un reciente informe del BCE que sitúa el precio de las hipotecas en Alemania en el entorno del 3%, mientras que en España no llegan al 1,5%. “España ha tenido en toda la crisis y antes las hipotecas más baratas de Europa”, ha apuntado, según recoge Europa Press.