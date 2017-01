Las defensas de los acusados de las tarjetas ‘black’: “Caja Madrid lo pagaba todo”

Las defensas de nueve exaltos cargos acusados por el uso de su tarjeta ‘black’ han sostenido en esta nueva vista del juicio que acoge la Audiencia Nacional que lo relevante es determinar si los 65 beneficiarios de Caja Madrid y Bankia tenían o no obligación de devolver lo gastado y al respecto han señalado que no consta en las actas de la entidad que esa cantidad tuviera que ser devuelta.



Según recoge la agencia Europa Press, los letrados han señalado que las acusaciones no han podido demostrar “en un solo caso” que los gastos fueran de representación ni en sus alegatos ni con las pruebas periciales. Además, han recordado que Caja Madrid cubrió todos los gastos realizados con las Visas desde su nacimiento en 1988 hasta 2010 sin distinguir su naturaleza ni exigir devolución.



En concreto, el letrado de los exmiembros de la Comisión de Control Miguel Abejón, José Acosta Cubero, Antonio Cámara, Francisco Pérez, Antonio Rey de Viñas, Javier Miguel Sánchez y la que fuera presidenta de la Fundación Caja Madrid Carmen Cafranga, ha cargado duramente contra la hoja de Excel aportada por Bankia, que ejerce la acusación particular, a la causa.



A su juicio las acusaciones intentaron sustituir “el déficit probatorio” de la hoja Excel recurriendo a Iñaki Azaola (director corporativo de auditoría de Bankia) de quien ha dicho que su relato sobre la veracidad del documento “no tiene respaldo alguno en la realidad”. “Lo que prueba la hoja es que Caja Madrid lo pagaba todo”, sostiene el letrado, que apunta además que es “irrelevante” cómo se llame a los plásticos, sino la finalidad que tenían.



Por ello también ha considerado “totalmente invalidada” y “desautorizada” la versión del que fuera presidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro, bajo cuya presidencia nacieron las tarjetas, y que en su declaración como testigo ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dijo que era para cubrir gastos de representación y como tal requería la entrega de justificantes.



Le ha precedido en el uso de la palabra la letrada del exconsejero de Caja Madrid a propuesta de Comisiones Obreras, Juan José Azcona, quien también ha señalado a Terceiro como responsable de esta práctica y ha denunciado que responsabilizar a Miguel Blesa (sucesor de Terceiro entre 1996 y 2010) de la práctica implica “partir de premisas falsas para llegar a conclusiones falsas”, informa Europa Press.



La representación procesal de Azcona ha recordado que las visas no eran opacas sino que eran de sobra conocidas por la Agencia Tributaria ya que Caja Madrid estaba sometida a inspecciones anuales en las que se analizaban todas las cuentas de gastos.



El abogado del exconsejero Darío Fernández Yruegas, ha criticado que el fiscal Luzón “no ha dado ni una” en lo que respecta a la petición de pena de prisión puesto que su defendido dispuso de la Visa que le entregaron diciendo que era una “compensación” y que el único requisito era usarla con moderación. El resto de defensas han denunciado que se produjo un juicio paralelo “con reproches, burlas e insultos” hacia los encausados que han sufrido “intensamente” con las informaciones que han aparecido en prensa sobre el juicio que acoge la Audiencia Nacional desde el pasado 26 de septiembre.