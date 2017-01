Álvaro Nadal rechaza elevar los salarios y el gasto público

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, defendió esta mañana ante inversores internacionales la bonanza de la economía española, que, en su opinión, ha ganado competitividad en los últimos años. Sin embargo, ha advertido que “no es tiempo de mayores salarios e incrementar el gasto público”.



Durante su intervención en el Spain Investors Day celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, el ministro ha señalado el cambio político que se ha producido en España en las últimas elecciones, aunque dejó claro que no es suficiente para revertir las reformas económicas emprendidas por el Gobierno del PP en la pasada legislatura.



Nadal ha aprovechado la ocasión para resaltar el descenso de las cifras del paro y el crecimiento del PIB en el último año, al tiempo que, según el titular de Energía, la economía española ha ganado en competitividad. En este sentido, el también antiguo director de la Oficina Económica del Gobierno ha hecho un llamamiento a los inversores extranjeros para apostar por empresas españolas, con el objetivo de poder ser “más innovadores, más competitivos, exportar más y reducir los costes”. Esa reducción de costes contempla, para el ministro, contener los precios y salarios.



Para el titular de la cartera de Energía, Turismo y agenda Digital, la clave del crecimiento de la economía española está en las exportaciones. “España es una gran importadora, pero para pagarlo necesitamos exportar, si no se genera déficit”, ha señalado, después de recalcar que los únicos períodos en los que las exportaciones españolas han caído en los últimos 50 años fueron momentos en los que los populares no estaban en el Gobierno.



Dentro de su exposición sobre la capacidad exportadora de España, Nadal ha recalcado aquellos productos y servicios realizados en nuestro país que más vendemos al exterior: los aviones Airbus, las aspirinas o los coches.



Menos incentivos a las renovables



El ministro, como anterior director de la Oficina Económica del Gobierno, ha dedicado casi toda su intervención en el evento con inversores internacionales al panorama general de la economía y apenas ha hecho referencia, hasta el turno de preguntas, al apartado energético.



Al respecto, ha insistido en que hace años se destinaron muchos recursos a una tecnología renovable todavía inmadura y ha dejado claro las energías verdes tendrán ahora unos incentivos mucho más bajos.