El FROB responde a las críticas del Tribunal de Cuentas sobre el rescate a la banca

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha salido al paso de las críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre el coste del rescate a la banca. En un comunicado, el fondo defiende que “las actuaciones del FROB se han desarrollado siempre dentro del marco legal vigente, como afirma el propio Tribunal, y sobre las mismas el organismo ha dado frecuentes explicaciones en el Congreso”.



Para el FROB, “se trata de observaciones de carácter eminentemente procedimental con las que el FROB no coincide, como se ha recogido en las alegaciones formuladas. Se trata, asimismo, en muchos casos, de asuntos de notable complejidad que requieren una labor de contextualización que el FROB realizó igualmente a través de sus alegaciones”.



Respecto a las críticas del Tribunal de Cuentas por la ausencia de unas reglas básicas aplicables a las ventas de las entidades rescatadas, el FROB recuerda que “esta recomendación no constituye una exigencia legal”. “Se trata fundamentalmente de una apreciación procedimental derivada, en parte, de la utilización por el propio FROB de tales instrumentos formales en algunos procesos (Novagalicia y CatalunyaCaixa) y no en otros”, explica.



En este sentido, el FROB defiende que las “diferentes características” de las entidades y de las “circunstancias” que rodean a los procesos de venta “dificultarían la aprobación de un documento general de reglas aplicables a todos ellos”. Por ello, se optó por un sistema de actuación más específica adaptado a cada supuesto.



El fondo de rescate reitera además que acometió análisis del coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a las ventas, pese a la ausencia documental de criterios de evaluación generales que destacaba el Tribunal de Cuentas. “En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes”, gracias lo cual se han elegido las alternativas “que resultaban más beneficiosas para los intereses del FROB y por tanto del contribuyente”.



En lo referente a las afirmaciones respecto a que el FROB haya incurrido en mayores gastos en los procesos de restructuración, al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (Caja España-Duero y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó, el fondo explica que actuó con “cautela y prudencia”.



Así, en el caso de los planes que presentaron Caja España-Duero y Liberbank al Banco de España el 28 de marzo y el 8 de abril de 2011, respectivamente, preveían en su estrategia como medida contingente la solicitud de apoyo financiero público temporal al FROB. De ahí que se considerase, en aquel momento, la necesidad de avanzar en los informes de valoración que, finalmente, no fueron necesarios. Por lo que respecta a la línea de liquidez, recuerda la “elevadísima incertidumbre” del contexto económico.



En cuanto a la repercusión a las entidades de los gastos en que FROB ha incurrido en la tramitación de los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, “no cabe duda de que, tras los informes favorables recabados al efecto, la interpretación realizada por el FROB ha sido conforme a Derecho”.



En una línea similar, la realización de una contabilidad analítica, siendo un procedimiento asumido internamente por el FROB, “no viene exigida por ninguna norma legal ni su ausencia ha impedido la adecuada rendición decuentas del FROB, a juicio del propio Tribunal de Cuentas”. “Constituye, no obstante, una recomendación del informe que el FROB adoptará inmediatamente”.