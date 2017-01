El Foro de Davos insta a reformar el capitalismo para frenar el auge populista

El Foro Económico Mundial, conocido popularmente como el Foro de Davos, reclama “reformas fundamentales” del capitalismo para frenar la creciente desigualdad que alimenta el auge de los populalismos. Lo hace en su 'Informe de Riesgos Globales 2017', recogido por Europa Press, en el que advierte que la economía ha dejado de ser una de las grandes amenazas globales para este año en favor de otras como los eventos climáticos extremos, migraciones involuntarias a gran escala o los ataques terroristas.



“La combinación de desigualdad económica y polarización política amenaza con amplificar los riesgos globales, erosionando la solidaridad social sobre la que descansa la legitimidad de nuestros sistemas políticos y económicos”, advierte el informe, según recoge Europa Press.



“Es posible que sean necesarias reformas fundamentales del capitalismo de mercado para hacer frente, en particular, a una aparente falta de solidaridad entre aquellos que ocupan la parte superior de la renta en la distribución de riqueza y aquellos más abajo”, añade.



Por otro lado, entre las principales interconexiones de riesgos señalan al desempleo y el subempleo, que generan inestabilidad social, así como las grandes migraciones involuntarias y el colapso estatal, mientras que los fallos en la gobernanza nacional son causa también de profundas inestabilidades sociales.



“El descontento con el orden actual se ha convertido en una proposición ganadora de elecciones que incrementa la urgencia de comprender y responder a estos riesgos globales”, señala el documento al tiempo que alerta de que la débil recuperación tras la crisis explica únicamente parte de la situación, subrayando que únicamente estimular el crecimiento no basta para remediar las fracturas más profundas de la política económica.



Por otro lado, a pesar de señalar las evidencias del impacto positivo de las medidas no convencionales adoptadas por los bancos centrales en respuesta a la crisis, que han sido por ahora la solución predominante, el Foro de Davos apunta que medidas como la expansión cuantitativa han exacerbado la desigualdad.



“Aunque las evidencias apuntan al impacto positivo sobre el crecimiento y el empleo, la expansión cuantitativa también ha exacerbado la desigualdad de ingresos al impulsar la rentabilidad obtenida por los propietarios de activos financieros, mientras los ingresos reales de los trabajadores han crecido muy lentamente”, indica el informe.



Asimismo, la entidad destaca la facilidad que las empresas han encontrado para refinanciar su deuda, inhibiendo por otro lado el proceso de una asignación más eficiente de recursos y complicando el proceso de desapalancamiento, una cuestión “sin resolver” en muchos países.