Ocho de cada diez consumidores creen que pagan más luz de la que consumen

Ocho de cada diez consumidores españoles cree que el precio que pagan por la luz no se ajusta a su consumo mensual, especialmente con las últimas subidas de la electricidad. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del estudio 'Situación de los suministros en los hogares españoles en 2016' elaborado por Fotocasa a partir de 9.749 entrevistas. .



Un año más, la encuesta muestra el desajuste que existe para los consumidores entre el precio de los suministros y el consumo de los mismos. Así, de todos los suministros contratados, los usuarios creen que la luz es el más caro de todos.



El 17% de los encuestados afirma pagar más de 90 euros al mes de luz. La mayoría de los consumidores, un 40%, asegura que paga entre 50 y 90 euros al mes, seguidos de los que pagan de 30 a 50 euros al mes (31%). Además, debido a los incrementos que ha sufriendo el precio de la luz este 2016, el 92% de los encuestados asegura que ha notado un incremento en la factura este último año y un 45% afirma que se ha encarecido entre un 5 y un 10% en 2016.



Pero no es el único suministro que los españoles encuentran caro. Así, el 61% de los encuestados cree que el precio del gas es elevado para el consumo que realizan, así como internet (62%) y el teléfono fijo (59%). El agua es el único suministro que el 53% de los españoles considera que el precio se adecua a su consumo.



La encuesta realizada por Fotocasa muestra el alto grado de penetración de Internet entre los españoles, ya que el 89% de los encuestados afirma tener conexión en su hogar. No obstante, este porcentaje es dos puntos porcentuales inferior al que se registró en 2015 (91%).



En cuanto a la velocidad contratada, el 42% de los encuestados afirma tener una conexión inferior a 30 megas y, mientras que en 2014 el 28% de los encuestados contaba con conexión de fibra óptica, en 2015 el porcentaje se eleva al 42% y en 2016 se incrementa hasta el 53%.



Internet, el servicio más problemático



Aunque solo el 35% de los españoles afirma haber tenido algún problema con los suministros contratados en su hogar, el 68% asegura que es Internet el que más incidentes provoca. A continuación, la luz (54%), el teléfono fijo (33%), el agua (17%) y el gas (16%) son los servicios que más problemas ocasionan.



Un 48% de los encuestados asegura que la compañía tardó unos días en solventar la incidencia, un 21% unas semanas, un 14% unos meses y un 16% afirma que el problema nunca se llegó a solucionar. A pesar de poder haber tenido algún rifirrafe con la empresa suministradora, tan solo un 25% ha recurrido alguna vez a la justicia u organizaciones de consumidores y, además, la mayoría (un 83%) desconoce completamente o parte de sus derechos como usuario.



Los españoles, concienciados con el ahorro energético



De la encuesta se desprende que casi nueve de cada diez españoles consideran que realiza algún gesto para ahorrar energía en su hogar (89%). El uso de bombillas de bajo consumo es el más habitual (94%), seguido de limitar la temperatura de la climatización (62%), purgar los radiadores (39%) y cerrar los de las habitaciones en desuso (36%), tener instalado un termostato digital programable (35%) o ajustar el caudal del agua (26%).



Aunque realizar algún pequeño gesto es muy habitual, tan solo un 30% asegura disponer de equipos sostenibles para ahorrar energía. Los más habituales son un aire acondicionado con tecnología inverter (39%) y calderas eficientes (33%), aunque siete de cada diez confiesan no saber cuánto ahorran exactamente al mes en sus facturas gracias a estos equipos.



A la hora de adquirir cualquier electrodoméstico, el 96% de los encuestados asegura que se fija en la etiqueta energética y, la categoría A++, es la más habitual en los hogares españoles (38%). A pesar de que poco a poco hay una mayor conciencia sobre ahorro energético, el 85% afirma que ni las empresas de suministros ni el Gobierno promueven suficientes consejos sobre la conservación energética.