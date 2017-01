Bankia elimina las comisiones de sus hipotecas

Bankia ha decidido lanzar al mercado la ‘Hipoteca SIN Comisiones’, que elimina todos los cargos asociados a este tipo de préstamo solo por tener los ingresos domiciliados y, además, no exige al cliente la contratación de ningún producto adicional de la entidad para beneficiarse de estas condiciones.



“En Bankia tenemos claro que la relación con nuestros clientes se debe basar en tres principios: la cercanía, la sencillez y la transparencia. El primer gran paso en esta estrategia lo dimos hace justo un año, cuando a los clientes que tenían su nómina o pensión en Bankia, les quitamos todas las comisiones”, ha asegurado el presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, en un comunicado.



“Desde hoy, quien pida una nueva hipoteca en Bankia sólo pagará el préstamo y los intereses correspondientes. Nada más, nunca. Así de sencillo, así de transparente y sin letra pequeña”, ha destacado Goirigolzarri.



La ‘Hipoteca SIN Comisiones’ conlleva que los nuevos préstamos no incluirán comisión de apertura ni de amortización parcial o total a los clientes de Bankia. Además, no obliga a contratar ningún producto adicional con la entidad vinculado a la concesión del préstamo.



El precio de las hipotecas sin comisiones de Bankia va desde un interés anual de Euríbor más 1,20% en el caso de las hipotecas a tipo variable, y parte del 1,75% para un periodo de diez años en el caso de las de tipo fijo.



“Este producto no es una campaña puntual, sino un compromiso con carácter de permanencia, basado en la escucha, en sentarnos, una vez más, con nuestros clientes y entender lo que nos piden”, remarcó el presidente de Bankia.