Bank of America pronostica que España incumplirá el objetivo de déficit en 2017

La dependencia del exterior y una serie de desequilibrios fiscales provocan que la economía española sea vulnerable ante futuros shocks a pesar de la recuperación, según Bank of America Merrill Lynch (BoAML), que pronostica que España incumplirá de nuevo el objetivo de déficit de 2017.



En un informe que recoge Europa Press, los analistas de la entidad destacan que el progreso realizado durante los últimos años en materia de reformas y ajuste fiscal ha sido “impresionante”, pero advierten de que la recuperación española “evoca al pasado”, puesto no se han corregido “lo suficiente” los desequilibrios externos y la mejoría económica no es palpable por todos los sectores de la población, lo que provoca que la economía española sea “vulnerable ante 'shocks' potenciales”.



El departamento de análisis de BoAML considera que la senda del crecimiento de la economía española “ha tocado techo” en 2016 y pronostica una expansión de la economía ligeramente por encima del 1% en el largo plazo, aunque en 2017 se situará en el 2,5%, por encima de la media de la eurozona, y en 2018 en el 2%.



Asimismo, el repunte de los precios del petróleo, podría disparar la inflación hasta el 2,4% interanual en el mes de febrero, o incluso por encima de este umbral como consecuencia de la “imprevisible tendencia al alza” en los precios de la electricidad en España.



Bank of America prevé que España incumpla el objetivo de déficit fijado por Bruselas del 3,1% en 2017, y sitúa el desequilibrio presupuestario en el 3,4% del PIB, el mayor de entre los países zona euro, mientras que la deuda se mantendrá en niveles cercanos al 100% del PIB. España será la única economía periférica de la eurozona que no registrará a finales de año un superávit primario -que no tiene en cuenta el pago de los intereses de la deuda-.