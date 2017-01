La AHE pide procedimientos “claros” y “voluntarios” para devolver el dinero de las cláusulas suelo

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha pedido hoy que se establezcan cuanto antes “procedimientos claros” para que la banca devuelva a los hipotecados con cláusulas suelo “abusivas” lo que les corresponde, mediante un código de buenas prácticas “voluntario”.



En declaraciones a la agencia Efe, González ha explicado que este tipo de procedimientos “voluntarios” ya han demostrado su eficacia en otras ocasiones, como cuando “casi toda la banca” se adhirió al código aprobado para evitar los desahucios por impago de la hipoteca.



González también ha recordado que las cláusulas suelo nunca han sido declaradas “ilegales” por los tribunales, sino que han dictaminado que “algunas” son abusivas por falta de transparencia, por lo que no sería muy lógico que el Gobierno aprobara un decreto ley para regular este asunto.



Para el presidente de la AHE, habrá que comprobar si “todas estas cláusulas son abusivas”, por lo que decretar un procedimiento igual para todas las entidades no sería acertado, a su juicio, pues no todas han incluido cláusulas suelo en sus hipotecas y no todas las que sí lo han hecho han sido opacas o abusivas.