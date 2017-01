La filial estadounidense de BBVA, ante el reto de convertir su inversión tecnológica en beneficios

Durante los últimos cinco años, BBVA Compass, la filial estadounidense del banco que preside Francisco González, ha sido un pionero de la innovación tecnológica. Gastó unos 400 millones de dólares implementando Alnova de Accenture, un sistema bancario central moderno y en tiempo real; creó una aplicación móvil bien considerada; compró el neobank Simple; se asoció con Dwolla para ser el primer banco de EEUU en ofrecer pagos en tiempo real a las empresas; se asoció con FutureAdvisor para construir un consejero automático personalizado para los clientes.



Sin embargo, según se hace eco American Banker, los resultados han sido decepcionantes hasta el momento: la rentabilidad del banco sobre activos está por debajo de la media y en los nueve primeros meses de 2016 registró un beneficio de 282 millones de dólares, un descenso de un 32,2% menos que el año anterior.



El banco anunció la semana pasada que su CEO de los últimos ocho años, Manolo Sánchez, pasará a desempeñar un nuevo papel como presidente no ejecutivo. Su cargo lo ocupará Onur Genc, proveniente de Garanti Bank, cuyo primer desafío será sacar beneficio de la fuerte inversión realizada en tecnología al tiempo que seguir apostando por la innovación. No obstante, Garanti pasa por ser la franquicia más adelantada en la banca digital del grupo.



“Después del éxito y la tracción con Garanti, quieren aplicar la experiencia y enseñanzas [de Genc] y duplicarlas en BBVA Compass, para llegar al siguiente nivel”, señala un ejecutivo de un banco competidor que prefiere mantener su anonimato a American Banker.



BBVA Compass tendrá que centrarse en la innovación basada en los ingresos, abunda David Kucera, que anteriormente dirigió la banca digital del grupo BBVA y actualmente es director gerente de FinTech Forge, un proveedor de servicios administrados a los bancos.



No obstante, las inversiones en tecnología pueden tardar tiempo en convertirse en dinero contante y sonante. El CEO de Bank of America Brian Moynihan ya avisó en una reciente conferencia organizada por The Clearing House que puede tardarse más de una década antes de que los bancos vean beneficios sustanciales de las inversiones que ahora están haciendo en las nuevas tecnologías.



Moynihan hizo un paralelismo con el desarrollo de los cajeros automáticos, señalando que llevó décadas hasta que los consumidores se adaptaron a la tecnología y los bancos comenzasen a recolectar un volumen “significativo”.