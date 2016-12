Nuevo enfrentamiento entre PSOE y Podemos a cuenta del pacto contra la pobreza energética

Las relaciones entre Podemos y el PSOE no han mejorado después de la investidura de Mariano Rajoy y una vez se ha reactivado la actividad parlamentaria. Tras el choque por apoyar al Gobierno en el objetivo de déficit, un nuevo enfrentamiento ha llegado con el acuerdo que ultiman socialistas y populares para prohibir los cortes de suministro de luz a las familias más vulnerables.



“Si Podemos hubiera conseguido el acuerdo sería excelente, magnífico, pero como lo ha conseguido el PSOE, no cumple con los objetivos”, ha reprochado el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura. Un mensaje que llega después de que la formación emergente tildase de “oscurantismo” lo que ultiman los socialistas con el Ejecutivo de Rajoy.



De hecho, el secretario de Movimiento Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha ido más allá de este acuerdo. Para el diputado es una “medida cosmética” y la “coartada” que necesita el PSOE para poder seguir justificando su apoyo al Gobierno y a los “durísimos” Presupuestos que a su juicio presentará a principios de 2017.



Asimismo, Mayoral ha afirmado que, pese a la “escenificación” y el “postureo” que ha atribuido a Hernando y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, “va a haber siguiendo cortes de luz este invierno” porque sigue sin haber “una tarifa social que garante el derecho a la energía de la gente”. Es más, este acuerdo es, a ojos de Podemos, “una tomadura de pelo” ya que “la pobreza energética va a continuar” y se va a seguir “protegiendo a las grandes empresas” con la financiación del bono social y al no tocar la fiscalidad con respecto al recibo de la luz.



Sin embargo, estas críticas le son completamente indiferentes para los socialistas. Saura ha manifestado que estos mensajes no son “importantes” para el PSOE. Lo determinante, según el diputado, es ser la oposición “que resuelve problemas de la gente”. “Lo importante no es lo que digan el resto de fuerzas, no es ni la estrategia ni la táctica, lo importante es ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente la política fiscal, presupuestaria y social del Gobierno”, ha concluido.