Créditos y préstamos, una buena solución para nuestras compras navideñas

Cada vez más, las campañas navideñas se preparan con una gran labor de marketing detrás, destinadas a que el público objetivo que las recibe sea más propenso a adquirir alguno de los productos anunciados.



Los regalos estrella de estas navidades, como viene siendo la tónica desde hace unos años, serán con total seguridad los electrónicos y referidos a la tecnología, puesto que son los que más llaman la atención y los más propicios para aderezar una situación y evento especial, debido en buena parte a la exclusividad que algunos productos ostentan como señas de identidad de la marca.



Así las cosas, si estamos pensando en realizar algún regalo esta Navidad, debemos tener en cuenta que, regalando algún aparato electrónico, es casi seguro que acertaremos.



La tecnología no es barata



El crecimiento del mercado de la tecnología ha sido patente en los últimos años, experimentado un gran crecimiento a todos los niveles. En la actualidad, son muchos los objetos tecnológicos que utilizamos durante nuestro día a día, y se van sumando más conforme pasa el tiempo. Ante un mercado con tanto oferta, los nuevos productos y aquellos de marcas muy bien valoradas se presentan como objetos exclusivos y de gran valor para el usuario final, algo que se ve reflejado también en el precio de los terminales.



Es cada vez más frecuente encontrarnos con productos tecnológicos que muchos bolsillos encuentran difícil afrontar sin hacer un esfuerzo, pero que están en la vanguardia tecnológica y realmente suponen una adquisición excelente para el comprador -o destinatario del regalo-. Un ejemplo ello es el monociclo electrico, popularizado poco a poco gracias a Internet y haciendo que la compra de patinetes eléctricos sea algo ya habitual. Con una buena cantidad de modelos según sus características, será necesario acudir a webs que nos permitan decantarnos por uno u otro, como Tecnocio mejores opiniones, con el fin de realizar la mejor compra posible.



Acceder a créditos de forma rápida



Precisamente porque el periodo navideño se caracteriza por el elevado desembolso que se realiza en compras, es necesario que tengamos un control exhaustivo y al día de nuestras cuentas, con el objeto de comprar dentro de nuestros límites. Sin embargo, en ocasiones nos excedemos o necesitamos realizar una compra de última hora que no entraba dentro de nuestros planes, desestabilizándola ese presupuesto que nosotros teníamos.



Para este tipo de acciones existen los créditos rápidos. Durante los últimos años han comenzado a cobrar especial relevancia gracias a Internet y a los negocios online, lo cual les ha abierto una nueva gran puerta a la hora de operar con sus clientes y hacer que estos obtengan dinero rápido. Lo mejor de este tipo de servicios y lo que más se valora a la hora de utilizar uno, son los bajos porcentajes de interés que ofrecen, así como el escaso papeleo y datos que se deben aportar a la hora de pedir determinados tipos de crédito, haciendo de estos préstamos urgentes un trámite sencillo y sobre todo, muy rápido de realizar.



Es muy importante que, a la hora de solicitar alguno de estos créditos rápidos que podemos encontrar en diferentes servicios de Internet, nos aseguremos primero de la fiabilidad de la web antes de dar ninguno de nuestros datos, así como de cuáles son exactamente las condiciones que estamos asumiendo al realizar esta operación.



La morosidad, un problema creciente



Conforme las opciones de pedir créditos han ido avanzando, siendo más fácil acceder a ellos, además del aliciente que supuso la crisis económica para ello, las listas de morosos han engrosado mucho sus números en los últimos años. Eso es algo que deberemos tener muy en cuenta a la hora de solicitar un nuevo préstamo, en el caso de que ya contemos con alguna cantidad pendiente de pago.



Muchas veces, cuando solicitemos un préstamo, la entidad emisora del mismo lo primero que hará será revisar diferentes bases de datos con un listado de morosos con el objetivo de ver si figuras en alguna. Sin embargo, es cierto que podemos necesitar un creído aun teniendo alguna deuda menor pendiente. Acceder a financiación online pese a que debamos algo en el momento de solicitarlo puede ser una tarea relativamente fácil de realizar según a qué servicio recurramos. Si es el caso, sin duda nos interesará conocer qué son los préstamos con ASNEF y cómo podemos acceder a uno de ellos.



¿Cómo actuar contra la morosidad?



En el caso de que seamos una entidad emisora de créditos, o tengamos algún pago pendiente por parte de algún cliente tuyo, sea cual sea nuestro sector empresarial, actuar contra la gente que no paga sus cuentas no es en todas las ocasiones tan fácilmente como parece. Los procesos judiciales son largos, tediosos y, en muchas ocasiones, también muy costosos, por lo que embarcarse en uno de ellos muchas veces no merece la pena en términos reales.



Así pues, se han desarrollado en los últimos nuevos métodos para cobrar impagos, haciendo que la realización y consecución de este tipo de acciones se más rápido y barato para quienes la llevaba a cabo. Por su naturaleza, cobrar impagos no es una tarea sencilla, por lo que deberemos dejar en manos de profesionales las acciones que ello respeten, siempre y cuando nos puedan ofrecer un servicio óptimo y acorde a cada situación particular que se plantee.



No obstante, y aunque no hay una forma segura de conocer si un cliente o no nos dejará algo sin pagar, es conveniente -dependiendo del sector y de las cantidades- realizar las averiguaciones y pesquisas necesarias en el caso de que las cantidad a prestar sean de una cuantía considerable o así se considere. El conocer a nuestros clientes, en lo que a temas de dinero se refiere, no es adoptar una posición desconfiada hacia él, sino una actitud precavida en base a ahorrarnos futuros posibles disgustos.