El 83% de los trabajadores desearía adaptar su jornada laboral al horario europeo

El 83% de los trabajadores que no está sujeto al horario europeo desearía tenerlo, según un estudio de la plataforma de empleo InfoJobs sobre el anuncio de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de impulsar una reforma para que los españoles salgan a las seis de la tarde del trabajo. Tan sólo el 22% de la población activa española lo disfruta actualmente.



La encuesta también revela que precisamente las medidas no salariales más valoradas por los empleados son la flexibilidad horaria (21%) y la jornada intensiva (16%), por delante de opciones como los planes de formación (12%), un plan de pensiones (6%) o el transporte de empresa (3%).



Según la encuesta de InfoJobs, realizada a una muestra representativa de la población activa española de 3.000 personas y a cerca de 600 empresas, el 58% de las compañías españolas que actualmente no aplica el horario laboral europeo también está a favor de adaptarse a este modelo.



Pese a ello, el informe indica que solo un 25% por ciento de las empresas ya aplica el horario flexible (la hora de entrada entre las 7 y las 9 horas y la salida queda fijada entre las 16 y las 18 horas, con una hora como máximo para comer).



Las empresas apuntan a la conciliación como principal motivo para adoptar horarios laborales europeos (63%). Otros motivos que argumentan las empresas son la mejora de la productividad (22%) o la felicidad de los trabajadores (13%).



En el lado opuesto, el principal motivo que lleva al 42% restante de empresas a no implementar el horario laboral europeo es que su actividad está basada en el comercio y el servicio al cliente (90%).