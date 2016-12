La economía española crece un 0,7% en el cuatro trimestre, según el Banco de España

La economía española “podría haber crecido un 0,7%” en el cuarto trimestre del año según el último boletín del Banco de España, en línea con el avance registrado el trimestre anterior. El crecimiento sigue apoyado en “la fortaleza del gasto interno”. En particular, “la prolongación del intenso proceso de generación de empleo y la persistencia de condiciones financieras favorables habrían seguido sosteniendo el gasto de los hogares en bienes y servicios de consumo, a un ritmo similar al del pasado reciente”.



Por su parte, la inversión de las sociedades no financieras podría haber recobrado un mayor dinamismo, según el organismo que gobierna Luis María Linde, tras la pauta de cierta desaceleración observada en el tercer trimestre. De modo análogo, los indicadores contemporáneos de la inversión en construcción apuntan a una reactivación de este componente de la demanda, tras la moderación del crecimiento en el tercer trimestre.



Por otro lado, el Banco de España apunta a un posible aumento de los intercambios comerciales de bienes con el resto del mundo en el cuarto trimestre, tras la notable desaceleración que tuvo lugar en el verano.



El boletín económico también destaca cómo las incertidumbres acerca del rumbo de las políticas económicas han tendido a aminorarse con la constitución del Gobierno. En particular, en el terreno de la política fiscal tras la convalidación en las Cortes de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, a principios de mes y que incluyen la subida de algunos impuestos especiales.



No obstante, el Banco de España advierte que “siguen subsistiendo incertidumbres en el ámbito de la definición de la agenda de reformas estructurales, necesarias para elevar el ritmo de expansión de la actividad y de creación de empleo de manera duradera”.



Respecto a la inflación, en noviembre, la tasa interanual de variación del IPC se situó en el 0,7%, reflejando el impacto del precio del petróleo sobre el componente energético. “De mantenerse la senda más reciente de precios del crudo, la inflación podría situarse holgadamente por encima del 2% en los primeros meses de 2017”, indica el Banco de España.