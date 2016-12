BBVA y Liberbank, los bancos que más se juegan en la sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo

El sector financiero español contiene hoy la respiración ante la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se conocerá hoy sobre la retroactividad total de las compensaciones por las cláusulas suelo. El dictamen preliminar del abogado general dio la razón a las entidades, avalando una “retroactividad parcial”, pero todavía existe la opción de que el tribunal obligue a los bancos a devolver todo el dinero cobrado de más.



Según los cálculos de los analistas de Ahorro Corporación, el impacto de retroactividad total en las cotizadas ascendería a unos 4.800 millones de euros, mientras que el de la retroactividad parcial sería de 1.500 millones.



Frente a estas cifras, los bancos habrían provisionado unos 1.300 millones de euros con los que apenas se cubriría el escenario más benévolo. En términos absolutos, estos expertos señalan que BBVA sería la más afectada, con unos 1.764 millones de euros, seguida de CaixaBank (1.200 millones) y Banco Sabadell (720 millones).



En términos de impacto en la ratio de capital de más calidad (CET1), el banco más afectado atendiendo a las cantidades no provisionadas sería Liberbank, con un impacto de 252 millones de euros, señalan los analistas de AC.



No obstante, los expertos no esperan sorpresas en este asunto, ya que el abogado general del TJUE se pronunció sobre este asunto a favor de las entidades y en contra de la retroactividad total el pasado mes de julio.



El letrado europeo sostuvo entonces que las “repercusiones macroeconómicas” asociadas a la amplitud con que se utilizaron estas cláusulas justificaban en particular esta limitación, un argumento similar al del Tribunal Supremo español, que dictaminó que la banca debía devolver a los clientes el importe total cobrado de más a partir del 9 de mayo de 2013.



Aunque las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal europeo, en la mayoría de los casos sus conclusiones coinciden con el fallo definitivo.