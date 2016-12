La baja rentabilidad de la banca anticipa una nueva oleada de fusiones

La baja rentabilidad al que se enfrenta la banca por el escenario de bajísimos tipos de interés, unida a la incertidumbre que han provocado los últimos acontecimientos políticos, como la victoria de Donald Trump y el Brexit, podrían provocar una nueva oleada de fusiones, así como exigirán esfuerzos de las entidades para aumentar la eficiencia y diversificarse.



Estas fueron algunas de las principales conclusiones del XII Encuentro del Sector Bancario que se celebró el día 15, organizado por el Centro Internacional de Finanzas (CIF) del IESE con el patrocinio de EY. El foro reunió a autoridades del Banco de España y directivos de las principales entidades financieras españolas, como los consejeros delegados de Santander, José Antonio Álvarez; BBVA, Carlos Torres; Bankia, José Sevilla; Popular, Pedro Larena; o el presidente de la AEB, José Luis Roldán.



Además, se contó con la presencia y las reflexiones de los profesores del IESE Juan José Toribio –director académico del encuentro– y Jorge Soley.



El encargado de inaugurar el encuentro fue el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, que reflexionó que “hay margen para seguir avanzando en el proceso de consolidación”. El Banco de España “mantiene la atención” sobre el sector bancario, igual que el supervisor europeo, pero no va a intervenir ni va a promover operaciones concretas, matizó. “Si tiene sentido o no alguna otra operación es algo que tendrán que decidir las entidades según su estrategia”.



Otra de las comparecencias que más interés despertó fue la de Pedro Larena, consejero delegado de un Banco Popular que ha estado en el ojo del huracán de los mercados en pleno relevo de su presidencia. El banquero reconoció que “el Popular es un banco herido, pero que está reaccionando”. “Es un banco sólido que está curándose de los problemas que tiene, que no son definitivos ni mortales en absoluto, con un negocio principal que asegura su permanencia”.



También se refirió a Ángel Ron, presidente saliente del Popular, del que destacó que es “una gran persona, impecable, un banquero de toda la vida”, y a su sustituto, Emilio Saracho, del que indicó que “es una joya y con mucho conocimiento del sector”.



Las comisiones bancarias fueron otro de los asuntos que se trataron durante el encuentro patrocinado por EY. Así, el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, abogó por “no dar puñaladas de pícaro” y el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, advirtió que puede suponer un “error estratégico” cobrar a los clientes si no se aporta un valor añadido en los servicios. El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, admitió que pagar comisiones que nunca se han pagado sienta “mal a todos”, aunque se trate de un “servicio real” que ofrezca el banco.