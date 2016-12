Rato pide que se archive el caso de la contratación de su excuñado por Bankia

El expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha solicitado al juzgado de Madrid que investiga el origen de su fortuna que archive la pieza separada sobre la contratación de su excuñado Santiago Alarcó en Bankia, ya que considera que no hay indicios de delitos y no guarda conexión con la causa principal.



En un escrito dirigido al titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que recoge la agencia Efe, Rato señala que la apertura de esta pieza “no está suficientemente exigida en derecho”, es decir, que no está razonada.



La contratación de Santiago Alarcó por parte de Bankia no tiene relación alguna con los delitos de blanqueo y contra la Hacienda pública que investiga el juez, señala el documento.



Además, recuerda al magistrado que la contratación de Alarcó, quien “cumplió con su cometido prestando valiosos servicios a la entidad”, fue legítima y se hizo de acuerdo con los procedimientos establecidos, a través del Comité de Medios, el mismo órgano que aprobó sus subidas salariales.



La Audiencia Provincial de Madrid ya anuló a finales de octubre la pieza sobre las presuntas irregularidades en el fichaje en Caja Madrid, y de ahí a Bankia, del que fuera cuñado del exvicepresidente del Gobierno por falta de indicios motivados.