Los Mirlos, ráfagas ácidas y lluvia del Amazonas

Antes de que la cumbia electrónica y sus derivados se volvieran indispensables en las pistas de baile más vanguardistas del mundo, la 'chicha' ya se bailaba en Perú. Y los sonidos psicotrópicos que evocaban el ecosistema amazónico eran conocidos en toda Latinoamérica. Por culpa de Los Mirlos, por supuesto.



Nacía la década de los setenta del pasado siglo y el vocalista y 'jaleador' Jorge Rodríguez Grández y su colega el guitarra solista Danny Jhonston ya defendían en la mismísima Lima su sonido inconfundible, en piezas instrumentales o cantadas, en las que junto a los ecos de su tierra amazónica se apreciaban influencias de bandas elegantes como The Shadows.



Pero la diferencia era el ritmo. A estos tipos del oriente peruano, originarios de Moyobamba en el Departamento de San Martín, según nos confirma oportunamente la wikipedia, nadie les iba a enseñar como se tocaba un bongo, un timbal, unas tumbadoras, una timbaleta o un güiro. Ni siquiera los tipos listos que se sacaron de la manga la salsa en Nueva York.



Y ahí siguen Los Mirlos, dispuestos a beneficiarse del nuevo y extraño giro que acaba de dar la imprevisible rueda de la fortuna. Cerca de cincuenta años más tarde de ese indeterminado punto de partida, son más famosos y más queridos que nunca en su país, donde el tiempo les ha reivindicado como sólo merecen los pioneros irreductibles.



Pero eso no es todo. Afortunadamente hay más, la banda de Rodríguez y Jhonston también tiene legiones de irreductibles fans en Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y hasta EEUU, países donde la 'chicha' ha hecho fortuna y hasta se ha convertido en una tendencia 'cool', en la Europa 'bailona' en pleno siglo XXI.



Tal y como están las cosas, a los maestros no les extraña ni siquiera que su nombre empiece a ser conocido en España. Y más que lo será, después de que el próximo mes de junio actúen como cabezas de cartel en la tercera edición del Festival Guacamayo, que se celebrará dentro de la magnífica programación del Festival Cultura Inquieta de Getafe. Una cita ineludible, amigos.